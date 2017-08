Ja, vi trenger en ny regjering!

Bare uker igjen til et utrolig viktig stortingsvalg, særlig for oss ute i distriktene er det en spennende tid framover. Skal Erna – med sterk støtte fra Venstre og KrF – få fortsette med sine sentraliseringsreformer en periode til, eller kan Jonas Gahr Støre, og de rødgrønne, få ta over og sette utvikling av velferdssamfunnet igjen i fokus framfor skattereduksjoner for de aller rikeste i landet. Ingen kan likevel si annet enn at Erna har stått på de fire årene hun har sittet ved regjeringsroret, men hennes reformiver har rammet, og rystet mange i Distrikts-Norge.

Kommunereform, politireform, omkalfatringer av finansieringsordninger for kommunal sektor og regionale virkemidler, forslag om endring av finansiering av eldreomsorgen, landbruksnæringen, skattereduksjoner for de rikeste i landet, har vært den politiske hverdagen inneværende periode. Men heller ikke de mer sentrale kommunene har applaudert politikken hennes.

Effektivisering har vært Ernas mantra gjennom hennes politiske karriere, og for så vidt ikke noe galt med det, men hun har ikke lyktes, og når hun oppdaget dette snakker hun frekt og freidig om modernisering. Avbyråkratisering, som også lenge var i hennes vokabular, har etter hvert blitt lite nevnt etter hvert som byråkratiet har vokst kraftig under hennes regjeringstid.

En må regne med at kommunereformen vil fortsette kommende periode uansett hvem som kommer i regjeringsposisjon, men arbeidsopplegget vil bli annerledes om det blir en rødgrønn regjering. Reformarbeidet vil da tuftes på frivillighet og ikke som i denne perioden, på tvang, trusler og bruk av økonomiske virkemidler for dem som velger en annen løsning enn regjeringspartiene ønsker – og med oppfordringer om å gi blaffen i sine folkeavstemninger. Vi kan ikke ha en kommunal inntektsordning som straffer innbyggere som ønsker å opprettholde egen kommune når dette er en godkjent løsning. Dette rimer ikke.

Erna mente før forrige stortingsvalg at skattene skulle reduseres og noen skatter burde utfases. Dette er delvis gjennomført, og da for de rikeste i landet. Hun har samme skattereduksjoner i sitt vokabular også denne gang, men hun vil klokelig nok av erfaring ikke tallfeste dette denne gang. Hennes regjeringskollega, og finansminister, Siv Jensen snakker om en skattereduksjon i størrelsesorden 50 mrd. kroner.

Hvordan skal dette kunne gjennomføres uten at dette vil gi utslag på velferdsordningene – skole, helse, omsorg etc.? Erna som i 2013 mente hun var garantisten for ansvarlig oljepengebruk om hun kom til makten, har forsynt seg rikelig av fondet. Ja, hun har flittig tydd til fondet og faktisk brukt 250 mrd. kr mer enn sin forgjenger.

Dersom Erna fjerner formuesskatten vil dette ifølge SSB medføre 3900 flere nullskattytere, og gjett hvem som får godt av dette. Neppe du og jeg.

Dette i en tid hvor regjeringen fremmer forslag på endring av eldreomsorgen/finansiering av sykehjemsutbygging – noe Rennebu kommune ganske raskt vil få erfare om så skjer/bebudet av dagens regjering.

Arbeiderpartiet sier at skattene må økes med 15 mrd. kroner om de kommer i regjeringsposisjon for å kunne opprettholde velferdssamfunnet, og utvikle det videre. Ser vi på hva vi mottar av velferdsgoder gjennom de enkelte faser i livet, trur jeg ikke folk flest skal vil reagere på dette. Og dette skal gjøres slik at inntektsgrupper på og under kr 600.00 ikke skal berøres av denne høyningen, altså en klar sosial profil legges til grunn for gjennomføringen. I et statsbudsjett størrelsesorden 1300 mrd.kr. er 15 mrd. et relativt lite beløp, og bør ikke være urovekkende verken for de rike eller de rikeste, særlig når en ser deres utbyttepraksis.

Også eiendomsskatten skal utfases ifølge Siv, Ernas førstevalg når det gjelder regjeringspartner – hun svarer ikke på Venstres og KrF’s invitt til en sentrumsregjering, og det er da heller ikke realistisk. Og Siv er klar på at kommunene ikke skal få kompensert bortfallet av denne skatten. Hvordan skal Kommune-Norge kunne takle dette? Kan det gjøres uten at du og jeg vil merke det på vårt skole-, helse- og omsorgstilbud. Overhodet ikke. For Oppdal og Rennebu kommuner med eiendomsskatt på hytter og kraft vil det rett og slett bli en «katastrofe».

Med Arbeiderpartiet i en rødgrønn regjering vil vi ha en garanti på opprettelse av dagens velferdssamfunn som vi alle setter pris på – og som utgjør fundamentet i den norske samfunnsmodellen.

I vår region er landbruksnæringen som kjent meget viktig. Men denne næringen vil leve farlig om Erna fortsatt velger seg Frp som regjeringspartner. Tenker da på konsesjonslovgivning og endringer her, landbruksvikarordningen som ønskes tatt bort og som er alfa omega for næringen, melkekvotesystemet, og for ikke å glemme rovdyrpolitikken.

Må få si at jeg er storligen forundret over at et ansvarlig parti som Høyre ikke tar tak i dette – og som skulle være så enkelt da partiet satt i opposisjon. Selv tidligere statsråder og andre sentrale aktører fra partiet har ikke vært nådig i sin kritikk på regjeringas håndtering på dette området.

Et sterkt rødgrønt flertall vil ta tak i dette og sikre landbruksnæringen og Distrikts-Norge framover.

Så når vi nærmer oss valgdagen, og ikke minst valgurnen, må vi tenke på hvilket velferdssamfunn vi ønsker oss framover. Husk det er en klar sammenheng mellom den politikk som føres på Stortinget og regjeringshold og det som kan gjøres på regionalt og lokalt nivå.

Godt og riktig valg!