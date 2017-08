Senterpartiets Geir Arild Espnes skriver i et leserinnlegg på opdalingen.no at han er enig med Høyre i at Trøndelag går så det suser! Det er med Høyre i regjering det går godt for kommunene, når hadde vi sist så god kommuneøkonomi som nå?

Det går så det suser i Trøndelag! Men fakta er at det går så det suser i Norge, også i Trøndelag.

Oppdrettsnæringen når snart 100 milliarder kroner i eksport, skogbrukerne hadde sitt beste år siden 1989 og i landbruket er det inntekts- og produksjonsvekst. Det er massiv satsning på samferdsel, og det skal brukes flere titalls milliarder på vei og jernbane i Trøndelag de kommende årene. Tenker Espenes alt dette er tilfeldigheter?

Espenes trekker frem differensiert arbeidsgiveravgift i sitt innlegg, slik jeg husker ble vi høsten 2013, kjent med at forrige regjering med kommunalminister og EU-motstander Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet i spissen, ikke hadde deltatt eller vært aktive i forhandlingene med EU for at vår tidligere ordning med differensiert arbeidsgiveravgift skulle kunne videreføres for flere sektorer. Med den konsekvens at mange bedriftseiere i distriktet ble påført ekstra kostnader, på millionbeløp.

Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Dette tok Høyre-regjeringen på alvor og har med vår europaministre helt siden 2014 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge.

Vi har nå fått gjennomslag for endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Samtidig har vi også fått godkjenning for å beholde gjeldende godkjente ordning hvor skipsverft er inkludert. Dette gjennomslaget er viktig for å sikre bedre vilkår for viktige bedrifter og arbeidsplasser i distrikts-Norge.

Så når vi hører Senterpartiet uttale at de skal vinne valget til høsten, så er den første ministerposten som ikke vil bli erstattet EU-ministeren. Da er det grunn for oss i distriktet å bli bekymret. Hvis vi ikke vil forholde oss til at vi er en del av verden utenfor Norge, så mister vi også innflytelse og makt.

Sist men ikke minst. Det er under kommunalminister Jan Tore Sanners føringer, at antallet innsigelsessaker som havner i kommunaldepartementet er blitt halvert – og kommunene har fått medhold i mer enn dobbelt så stor andel saker, og saksbehandlingstiden har gått ned, i motsetning til da Senterpartiet styrte. Høyre tror kommunene har gode løsninger lokalt og det er god distriktspolitikk.