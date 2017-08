Forhåndsklokskap

Det er vanskelig å spå om framtida, men i skrivende stund så kan det se ut som vi får en ny regjering etter 11. september; med et skuffet Ap og styrket Sp, med SV på vippen, med KrF som "Partiet Venneløs" og Venstre under sperregrensa. Men det er selvsagt fram til neste meningsmåling, eller?

Én ting trenger vi ingen krystallkule for å profetere; våre politikere er i ferd med å brenne bruer og miste den siste rest av respekt hos sine velgere i denne valgkampen. Først og fremst skjer dette på grunn av all skittkastingen politikerne imellom; vi er faktisk ikke interessert i å høre hva andre kommer til å gjøre feil, vi vil vite hva våre politikere akter å gjøre riktig de neste fire årene.

Om meningsmålingene i USA og Storbritannia slo feil angående presidentvalget og Brexit, så er det en del av våre norske politikere som kommer til å bli ubehagelig overrasket når valgresultatet er klart natt til 12. september.

Rådgivere og PR-medarbeidere vil få litt av hvert å forklare dagen derpå hvorfor ikke strategiene har virket som planlagt. Svaret er særdeles enkelt: Vi velgere er kanskje lette å lede, vi er i overkant godtroende, men vi er altså ikke stokk dumme.

Fagre løfter er billig valuta, mens å slenge dritt på andre gjør bare at ens eget budskap stinker. Det kan virke som enkelte av våre politikere har litt tungt for det; har du bare negativt å si om andre så er vi ikke særlig positive til det andre du har å si heller.

Tendensen er faktisk veldig klar; aldri har vi i løpet av en valgkamp fått så mange brev og innlegg til redaksjonen som uttrykker frustrasjon, irritasjon og bent fram sinne over negative politikere som absolutt må rakke ned på andre for å fremme sin egen sak.

Det blir litt som den kollegaen på jobben som alltid må fortelle andre hvor flink han eller hun er; det er sjelden at slike folk blir kåret til "Månedens kollega". Eller så har du kjæresten som alltid har rett og som mener at typen eller dama og deres venner er teite eller har feil. Sånne forhold fører sjelden til bryllup, for å si det sånn. For det er vel vår felles framtid og et langvarig forhold våre politikere sikter mot, eller?