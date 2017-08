Ikke bra nok informasjon

Forrige uke gikk et stort område i Sør-Trøndelag bokstavelig talt i svart. Alle 132 kV-ledningene fra Orkdal transformatorstasjon falt ut som følge av feil i stasjonen, og i overkant av 200 Megawatt produksjon mistet også for en periode muligheten til å levere kraft ut på nettet.

Det å ringe Oppdal E-verk for å få informasjon var fånyttes, her kokte sentralbordet og kun et fåtall abonnenter fikk kontakt med strømleverandøren. De som ble stående i kø fikk beskjed via en automatisk telefonsvarer. Dette er vel litt sånn 1999 vel?

Hva med å sende ut en SMS til alle abonnentene med informasjon om hva som skjer? Noen kjappe tastetrykk og hele informasjonsjobben ville ha vært unnagjort. Så kunne man konsentrere seg om å feilsøke og rette feilen i stedet for å fungere som sentralborddamer.

Hva med å varsle lokalavisene slik at vi kunne legge ut informasjon på nettet? Er det ett sted folk sjekker når det oppstår en nødssituasjon så er det jo nettavisene og med to lokalaviser "alle" kunnet få utfyllende informasjon raskt og effektivt.

Politiet er blitt skikkelig flinke på Twitter, kanskje det hadde vært en idé for e-verket? Det kom riktignok en melding på Facebook etter hvert, men den kom ikke fort nok. Et moderne e-verk-selskap er en høyteknologisk bedrift, og da bør varslingsrutiner og kommunikasjonsstrategi være øverst på prioriteringslista.

At en feil på én transformatorstasjon slår ut strømmen i så mange kommuner viser bare hvor sårbare vi er. Og så vi blir også litt bekymret over det faktum at de ansvarlige på Oppdal e-verk heller ikke har en "hotline" til TrønderEnergi, slik at man faktisk måte stå i telefonkø med alle andre før man får informasjon om hva som egentlig har skjedd.

Strøm er så ufattelig viktig for oss alle, for fjøsstell og medisinske apparater, kommunikasjon og sikkerhet, at det blir for gammeldags og umoderne at man må ringe inn og stå i telefonkø for å bli oppdatert på hva som skjer når strømmen blir borte. Teknologien finnes der ute, man må bare være så moderne og oppdatert at man tar den i bruk.

PS: Abonnenter hos KRK fikk for øvrig SMS og informasjon om hva som hadde skjedd.