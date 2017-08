Hva skal vi egentlig med utdanning?

Utdanning, hva skal vi med det? Tilegne oss kunnskaper og kompetanse som grunnlag for fast arbeid i samfunnet? Realisere drømmer uten refleksjon om mulighetene for arbeid? Eller kanskje være heldig og kombinere drøm og arbeid?

Dumt spørsmål vil sikkert mange si.

Ja, kanskje det. Grunnen til at jeg i det hele tatt stiller det, var at jeg nylig leste om bergenseren som var stresset og sint på samfunnet fordi han stod uten arbeid. Etter å ha søkt mange jobber i to år. Til tross for at han hadde en mastergrad! I russisk språk og litteratur. Og nå hadde han gitt opp, og bestemt seg for å studere videre. Filosofi!

Min første tanke var at dette var et utdanningsløp det kanskje ikke var mange jobber innenfor. Og valgene gjør vi selv. Ikke samfunnet. Kanskje litt urettferdig å skylde på samfunnet når du står uten arbeid?

Utdanning i Norge er gratis for studentene. Og betales av skattebetalerne. En fin og generøs ordning. Som gjelder uansett studium, og om samfunnet noen gang vil få nytte av denne kunnskapen.

Er tilhenger av kunnskap og utdanning. Og ser behovet for innovasjon og teknologisk utvikling. Men på et eller annet tidspunkt må noen etterspørre og ha bruk for kunnskapen. Ikke bare studenten alene. Å utdanne seg til noe ingen etterspør er risikabelt. Men i dag synes Mastergrad og lang teoretisk utdanning å være en hovedregelen for de fleste. Av og til med eksamener som svært få etterspør.

Ofte tenker jeg derfor at Mesterbrev kan være like viktig som Mastergrad! Og enda bedre om de kan kombineres. Ett av problemene i Norge er imidlertid at status kun knyttet til det siste! Til tross for etterspørsel etter praktisk fagarbeider innenfor flere yrker.

Leste nylig om yrkesutdanningen i Sveits. Der myndighetene i lang tid har satset på å utvikle internasjonalt dyktige fagfolk. Som er blitt et eksempel for store deler av verden, gitt høy status, og sikre jobber. Og ungdommene blir spart for den demotiverende erfaringen med ikke å få seg arbeid.

I Sveits velger 75 prosent av all ungdom yrkesrettede linjer i stedet for veien om det tradisjonelle gymnaset. I Europa går 60 prosent av ungdom videre på gymnas og universiteter, mens det i Sveits bare er 20 prosent.

Yrkesutdanningen er åpen for en lang rekke utdanningsveier. Noen gir full kvalifikasjon til yrkeslivet, mens andre føres videre til høyskoler og universiteter. Rundt 40 prosent av alle studerende har på den måten kombinert praksis med høyere utdanning. Og et av resultatene er lav arbeidsledighet blant ungdommer!

Kunne en tilsvarende modell fungert i Norge? Har vi noe å lære av Sveits?

Skal vi lykkes må åpenbart noe endres. Må lærerne kanskje tilbys en større fordyping i praktiske fag (yrkesfaglig fordypning)? Slik at undervisningen og teorien ble mer forståelig og aktuell. Må det bli et tettere samarbeid med næringslivet? Både med hensyn til muligheter, behov og lærlingeplasser. Som det er mangel på. I fjor fikk bare 67 prosent plass i Sør-Trøndelag.

Kan myndighetene opprette særskilt finansiering eller et fond som gjør det mer interessant for bedrifter å ta inn lærlinger? Bør praktiske fag prioriteres i sterkere allerede fra tidlig skolealder? Bør alle elever kunne veksle mellom skole og bedrift allerede fra første dag i den videregående skolen? Og oppleve at dette er viktige fag.

I Sveits er yrkesfag status. I Norge er det motsatt. Og løpet synes å være lagt fra myndighetenes side. Videregående skole (allmennfag), høyere teoretisk utdanning/høyskole og mastergrad er nærmest obligatorisk.

Kan det også tenkes at ambisiøse foreldre kanskje bidrar til i å opprettholde dagens system?

Har vi likevel mer bruk for velutdannede praktikere enn svermende, livsfjerne teoretikere? I så fall virker Næringshagens etablering av regionalt Opplæringskontor som et riktig steg på veien.