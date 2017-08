Valgets kvaler

Mandag 11. september er siste mulighet for å benytte seg av retten til å være med å bestemme hvem som skal styre landet vårt, påvirke økonomien vår og ta viktige beslutninger om forsvar, bistand og innvandring. Mange vil si at det er en borgerplikt å være med å bestemme hva slags samfunn vi ønsker å leve i.

På sosiale medier er det alltid noen som har noe på hjertet når de mener våre politikere gjør eller sier noe som ikke faller i smak. Mon tro hvor mange av dem som roper høyest er som har satt seg inn i hva de forskjellige partiene har gått til valg på og om de i det hele tatt har avgitt en stemme ved et valg?

Det er heldigvis ikke slik at vi må stå til rette for hvem vi stemmer på. I noen land kan det å stemme på feil person eller feil parti få alvorlige konsekvenser for den det gjelder og hele hans eller hennes familie.

I Norge er det heller ikke slik at det er overhengende fare for alvorlig valgfusk, korrupsjon eller forbundet med fare å møte opp ved valglokalene. Det kan nok godt hende at noen stemmer på et bestemt parti fordi "sånn har vi alltid stemt i vår familie" eller fordi man er påvirket av sine foreldre, men sannsynligvis skjer ikke det så mye at det endrer valgresultatet.

Dette er friheter og muligheter, sikkerhet og rettigheter som vi dessverre tar for gitt, det er jo sånn det skal være. Jo, det kan godt hende, men man trenger bare å slå på nyhetene en nesten hvilken som helst kveld å se at slik er det slett ikke over alt.

Enkelte steder risikerer folk både liv og helse for å få stemme, mens vi her hjemme sliter med en stor andel "sofavelgere".

"Det er så vanskelig å vite hvem du skal stemme på" og "Min stemme betyr jo ikke så mye" er to argumenter som går igjen. Jo, din stemme betyr mye, enkelte steder i landet kan det bety at et parti ryker inn eller ut av Stortinget. Og helt ærlig, er det så mye forlangt – når du nå allikevel sitter der i sofaen – å følge med på et par valgsendinger, kanskje ta et par-tre valgomattester og til og med lese gjennom et par partiprogram til partier som du tror du kan tenke deg å stemme på, og faktisk ta et valg – et valg for landet ditt, for de rundt deg og for deg selv?

Rettigheter som ikke ivaretas smuldrer bort – det minste man burde forvente av hverandre er at vi sikrer demokratiet og stemmeretten. Godt valg!