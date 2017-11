Ta ballegrep på kreften

Meninger

I fjor fikk 5.118 menn diagnosen prostatakreft, viser ferske tall fra Kreftregisteret. Antallet har vokst jevnt over de siste ti årene, og nådde sitt høyeste nivå i fjor.

Dette er kreftformen som rammer menn hyppigst. Nesten 30 prosent av alle menn som fikk en kreftdiagnose i fjor, hadde prostatakreft. Tallene viser også at fem år etter at pasienten har fått diagnosen, er det 93,6 prosent av mennene som fortsatt lever.

På lommelegen.no kan vi lese følgende alarmerende innledning på siden som omhandler kreft som ofte rammer menn: "Menn får andre typer kreft enn kvinner, selvfølgelig fordi menn og kvinner er litt annerledes skapt. Menn har imidlertid en annen svakhet som kvinner ikke har i like stor grad; Menn går ikke til legen. Mange undersøkelser viser at menn venter i det lengste med å gå til lege, selv om symptomer etter hvert kan bli svært alarmerende."

Kom igjen karer, dette er for svakt. Vi kan ikke la frykt og sjenanse ta livet av oss. Desto tidligere man oppdager kreftsykdommen, desto større er sjansen for å overleve.

La oss bruke november, som nå har blitt en slags "guttas kreftmåned", som en god grunn til å bestille time hos fastlegen og få sjekket utstyret. Testikkelkreft rammer først og fremst de mellom 20 – 45 år, prostatakreft er mest hyppig hos menn som er 50 år og eldre.

Det er ingen som forventer at man skal glede seg til denne undersøkelsen, men trøsta får være at den i alle fall ikke involverer sprøyter.

Det er mye tabu forbundet med både prostata- og testikkelkreft. Frykten for at sexlivet ikke skal fungere etter en eventuell operasjon er så sterk at vi lar være å gå til legen.

Selve frykten i seg selv kan noen ganger være så sterk at man mentalt og fysisk slutter å fungere, og da er det i alle fall ikke noe særlig å besøke legen.

Men karer, det er på tide at vi viser oss som skikkelig mannfolk, overvinner frykt og sjenanse og tar et skikkelig balletak på kreften før den tar ballene våre.