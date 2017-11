Jordmoren tar livet av myten om jomfruhinnen; den finnes ikke!

Det er lett å tenke at myten er laget og konstruert for å undertrykke og holde kvinner nede. Det finnes jo ingen tilsvarende tradisjon for mannens kjønnsliv.

Meninger

I dette innlegget tenkte jeg å prøve med litt folkeopplysning, siden det også er faget mitt. God gammeldags folkeopplysning. Ikke med utgangspunkt i Oppdal, men i Norge. Jeg vil ta et oppgjør med et godt etablert begrep – jomfruhinnen!

For jomfruhinnen finnes ikke!

Ganske spennende å tenke på, siden den er en av de mest seiglivede myter som finnes. Inn i myten om jomfruhinnen ligger verdier som religion, moral og ansvar. Og trusler om straff og sanksjoner. Historier, tradisjoner og skikker, noveller og eventyr.

Jomfruhinnen er så mye omtalt at vi alle tror den er der – men det er den altså ikke!

Den såkalte «jomfruhinnen» er ikke annet enn noen slimhinnefolder som sitter som en krans et par centimeter innenfor skjedeinngangen og markerer overgangen til selve skjeden.

Åpningen i skjedekransen varierer i størrelse, og kan ha flere skinnfolder langs kanten. Kransen er veldig elastisk og kan tøyes mye uten at den får rifter eller revner. Men i noen svært få tilfeller er kransen sammengrodd på noen punkter, og kan rives opp ved første samleie.

Ingen vet nøyaktig når jomfruhinnen, hymen, også kalt møydomshinnen ble omtalt første gang. Men myten om den er trolig flere tusen år gammel. Den er utviklet gjennom de fleste kulturer og religioner vi kjenner, og flere steder forbundet med rituelle handlinger, som å vise frem et blodig laken etter bryllupsnatten.

Det er lett å tenke at myten er laget og konstruert for å undertrykke og holde kvinner nede. Det finnes jo ingen tilsvarende tradisjon for mannens kjønnsliv.

Tilbake til det blodige lakenet på bryllupsnatten; man kan jo forestille seg alle de kreative løsningene mange jenter har måttet ta i bruk igjennom historien, nettopp for å bevise sin uskyld. Århundrer med bevis på noe som faktisk ikke eksisterer!

Men noen jenter har faktisk en blødning ved første samleie. Dette kan skyldes at mange jenter er nervøse ved første samleie og skjeden kan være tørr og det kan gjøre vondt. Ved penetrering kan det da begynne å blø litt – noe mange tror er det samme som at jomfruhinnen brister.

I andre tilfeller når en jente blør, kan det faktisk skyldes at hun har en kjønnssykdom, som for eksempel klamydia. Da har hun altså allerede vært seksuelt aktiv, men det blir ironisk nok oppfattet som uskyld.

I innvandrermiljøer er mange jenter redde for å bli oppfattet som om de har vært seksuelt aktive. De frykter represalier om de skulle bli tatt i å ikke være ekte jomfru.

I Norge har vi hørt saker hvor det går så langt at muslimske jenter oppsøker leger og klinikker for å få sydd en falsk jomfruhinne. Egentlig er det noen enkle sting som settes i skjeden, slik at de kan revne og det kan komme litt blod bryllupsnatten.

Jeg treffer kvinner og menn som mener at jomfruhinnen eksisterer. Det er fortsatt kulturer som forutsetter dens eksistens, kulturer hvor det er skam og straff til kvinner som ikke kan bevise sin uskyld.

Det er på høy tid at både kvinner og menn tar innover seg, at det ikke er noen hinne der, og at gamle fordommer ikke skal legges til hinder for unge kvinners selvstendighet.

Dagens ungdom får heldigvis undervisning om dette av helsesøster og på helsestasjon. Men litt ironisk er det – at vi må starte folkeopplysningen med å fortelle at jomfruhinnen ikke finnes!