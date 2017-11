Vi tar deg på ordet Benth

Meninger

I forrige utgave av Opdalingen kom Benth Owesen med et forslag om å samle flest mulig aktiviteter i Oppdal og Rennebu til ett "førjulsrike". Vi i Opdalingen tar Owesen på ordet, neste uke finner du en egen samlende førjulskalender i Opdalingen!

Hver fredag fram til jul vil du finne egen "førjulskalenderside" hos oss, med en oversikt over hva som skjer av kulturelle aktiviteter før jul; det være seg basarer, konserter, julemarked, spesielle julearrangement etc. – her er det med andre ord bare å kjenne sin besøkelsestid.

Oppskrifta er enkel og grei; legg inn førjulsarrangementet ditt i vår aktivitetskalender på opdalingen.no, det er aldeles gratis for alle som driver med frivillig arbeid, barn- og ungdomsarbeid og lokale kulturaktiviteter. Dette gjelder også ellers i året, men nå setter vi ekstra fokus på førjulstida i Oppdal og Rennebu.

Hvorfor gjør vi dette? Jo, for å sette fokus på alt det som skjer i vårt distrikt – vi ønsker å synliggjøre alle de frivillige og kulturelle aktivitetene rundt om i grendene våre. Ingen arrangement er for små, ingen er for store til å bli med i aktivitetskalenderen.

Alle arrangement som føres inn i aktivitetskalenderen blir også med i en opplisting på den tidligere omtalte førjulssida i Opdalingen der du også vil finne en førjulskonkurranse og anna småsnacks som du kan kose deg med i førjulstida.

Gode ideer er til for å settes ut i livet, og selv om dette prosjektet som vi nå drar i gang er basert på frivillighet og at de som vil være med selv må gjøre en liten innsats, så håper vi at det er en mulighet for å gjøre førjulslivet i Oppdal og Rennebu mest mulig synlig.

En av Opdalingens viktigste oppgaver er jo nettopp det å være en positiv støttespiller for det lokale nærings- og kulturliv, og vi synes Benth Owesens tanker er såpass spennende at vi blir med på dugnaden. Nå er det opp til alle som har et eller annet på programmet før jul å benytte seg av denne sjansen og bli enda mer synlig for bygdefolket i både Oppdal og Rennebu. Ikke glem å tipse redaksjonen om ting som skjer også; på tips@opdalingen.no og tipstelefon telefon 992 75 900.