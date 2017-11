Bredden løfter fram toppene

Meninger

Denne uka fikk vi nok en pressemelding sendt ut via NTBs pressmeldingstjenseste, denne gangen fra plateselskapsgiganten Universal Music. Sånne e-poster får vi flere av hver dag, og det sier seg selv at alle er ikke like interessante.

Det som var litt spesielt for Opdalingen og våre lesere er at Norges største pressebyrå sendte ut en melding etter oppdrag fra en av verdens største plateselskaper; og pressemeldinga omhandlet en ung mann fra Rennebu: Alexandru er klar med ny låt.

Låta er ikke så verst den, du finner den både på Spotify og iTunes og sikkert mange andre flere steder, men nok en ungdom fra Rennebu er klar for den store kulturscenen der ute, og dette tror vi slett ikke er aldeles tilfeldig.

Det har lenge vært snakk om hvor mye det satses på kultur i Rennebu, spesielt kulturskolen og deres elever. Rennebu barne- og ungdomsskole er heller ikke kjent for å motarbeide kulturelle talenter, og når musikklærer Rune Skjolden trommer sammen til et litt spesielt 50-årslag med egen musikalkonsert så står talentene fra tidligere skoleoppsetninger i kø.

Suksesshistorien Astrid S er en oppskrift til etterfølgelse. Proppfull av talent, drømmer, stahet og pågangsmot oppfyller hun sin egen drøm, og samtidig er hun med å sette Rennebu på musikkartet.

Så er det jo også slik som i de aller fleste bransjer, talent alene er ikke nok til å gjøre suksess; det gjelder å stå på, ha fokus på målet og spille på lag med andre som gjør deg bra. Det gjelder på de kulturelle scenen som i idretten, for å hente hjem gullmedaljene så trenger vi bredden og mangfoldet.

Alexandru vil snart oppdage at det er andre spilleregler som gjelder når man tar steget ut i rampelyset og står der alene, bort fra mamma og fellesskapet i et boyband, men drømmene har alltid vært der, evnen til å ikke gi opp og velge sine egne veier er helt klart til stede; og det er da ikke så veldig forskjellig fra profilen til en ung dame som det nesten er plett umulig å slippe unna om man hører på radio om dagen.

Men det hele startet altså i et aktivt og levende kulturliv i Rennebu, glem ikke det.