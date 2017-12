Nettroll og nettengler

Meninger

Vi har nettopp vært gjennom et skikkelig maraton med julegrantenninger i både Oppdal og Rennebu. På Fagerhaug har det vært "Hjertelig jul" og store og små har gledet seg over oppkjøringen til jul både med konserter og arrangementer rundt om i bygdene. 1. søndag i advent er også unnagjort, i år faller for øvrig 4. og siste søndag i advent på selveste julaften – så ventetiden er litt kortere enn vanlig.

Det betyr for så vidt også at vi har litt kortere tid til julestress; tida med kjøpepress, vaskestress, pyntestress og alt annet som skal være på plass til julaften. Dette er ikke en tekst som maner til å ta det rolig i førjulstida, men kanskje heller en oppfordring til å ta tid til deg selv i denne mørkeste og mest travleste tida på året. Og skulle det bli noe tid til overs, så er det helt sikkert noen som ville sette stor pris på at du også tar deg tid til dem.

I år som mange år tidligere leser vi om hvor mange som gruer seg til jul. De gruer seg til å være alene, de gruer seg til ikke å ha nok penger til alle gavene og de gruer seg til at ikke julematen skal bli perfekt. Gaver og god mat hører liksom jula til, men like viktig og kanskje vel så det, er at vi har tid til hverandre.

Det koster faktisk ikke så mye; en telefon, en liten blomsterbukett eller en kaffekopp i en ellers kaotisk og stressa verden. Vi har skrevet en del om hvor lett det er å være nettroll på sosiale medier, men det er faktisk like enkelt å være en nettengel. De fleste vet hvor trivelig det er å få bursdagshilsninger på Facebook, det er både digitalt og det stikker nødvendigvis ikke så dypt, men trivelig er det nå likevel.

Hvor trivelig ville det ikke være å få en uventet julehilsen fra noen man ikke har snakket med på en stund? Kanskje kunne man ta kontakt med noen man vet ikke har så mange bekjente eller som har litt vanskelig med å komme seg ut? Sosiale medier er ikke lenger noe som bare ungdom holder på med, og når man likevel sitter der og fikler med telefonen likevel så kunne man kanskje prøve seg som nettengel denne jula?