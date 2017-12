Feil folk i feil næring

Meninger

Det er nok ikke bare vi som har latt oss forferde over de grusomme bildene fra grisefjøsene i Rogaland den siste tiden. Denne gangen er det ikke private organisasjoner, men Mattilsynets egne folk som har filmet og publisert de skandaløse bildene.

En representant fra myndighetene stiller på TV, helt tydelig ille berørt av situasjonen og forteller med synlig avsmak at dette mest sannsynlig er snakk om en holdning til dyrevelferd som er hinsides det vi i Norge ønsker å identifisere oss med.

Her er det ikke snakk om en enkelt bonde som har begått grove overtramp mot etiske regler som de aller fleste av oss lever etter, her er det ifølge Mattilsynet et helt miljø av bønder som er på ville veier. Vi synes oppriktig syn på bonden som stilte opp på TV og kommenterte saken, han selv hadde alt på stell og man kunne tydelig se at hans dyr hadde det bra – igjen er det et lite fåtall som ødelegger for flertallet.

Nå er det ikke noe utbredt griseproduksjon i Oppdal og Rennebu, men hos oss har vi en sunn og kvalitetsfokusert pelsdyrnæring. Her har Mattilsynet også vært på kontroll opptil flere ganger, og funnet at alt i orden. Men, de fleste av oss har vel også innenfor denne næringen fått med oss bilder fra anlegg der mye har vært galt.

Bønder som ikke kan og vet å håndtere dyr bør uten unntak fjernes fra næringen. Samtidig må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. Det store flertallet av bønder driver godt innenfor de etiske og juridiske rammene for husdyrhold. Dyr som har det bra blir store, sterke, sunne, friske og får dermed høy verdi for bonden. Og så vet vi at dyr, like mye som oss mennesker kan bli syke, det kan skje uhell, ulykker og tragedier – men forholdene slik som Mattilsynet nå har dokumentert kan ikke aksepteres.

Dyr som inngår som en del av vår matproduksjon er levende skapninger som skal behandles med respekt. Dyrene er forsvarsløse og totalt overgitt vår varetekt, og folk som ikke kan håndtere dette ansvaret på skikkelig vis må finne seg noe annet å gjøre slik at de som tar oppgaven seriøst kan stå rakrygget og stolte over at de lager maten vår.