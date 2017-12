Negativitet inn i skodda

Meninger

Alle som er astmatikere synes ikke det er noen særlig stas når gradestokken faller altfor langt ned på skalaen. Kald og rå luft gjør ikke akkurat underverker for lungene, ei heller når det fyres mye med ved, biler går på tomgang, grantrær hentes inn i stuene – det er mange grunner til at vi astmatikere noen ganger sliter litt ekstra.

Oppdal er en vintersportsdestinasjon som er avhengig av snø. Og når værgudene ikke kjenner sin besøkelsestid så må det altså pumpes vann gjennom dyser når temperaturen er lav nok til at det lages kunstig snø. Dette fører til at man noen dager i året får perioder med stor luftfuktighet og tilløp til skodde i deler av kommunen.

Enten det gjelder skianlegget i Kåsen eller skikanonene oppe i skiheisene så våger vi den påstanden at det er snakk om forsvinnende få timer i løpet av et år dette kan ligne på et problem for folk flest; spesielt om man sammenligner det med dager med sprengkulde, biler som går på tomgang utenfor butikkene, kraftig vedfyring etc.

Jo, det kan være plagsomt, og det kan til og med hende at man må holde seg innendørs noen timer; men ulempene blir i flerfold overskygget av fordelene ved at vi har et tipp topp skianlegg for barn, unge og voksne, trimmere og aktive utøvere, vi har et av Norges beste heisanlegg og alt dette gir særdeles positive ringvirkninger for bygda.

Det å gjøre litt skodde til et stort problem er å fokusere på det negative i stedet for å jobbe med det positive.

Det blir nesten litt det samme som når fine byfolk klager på at det lukter møkk på jordene om våren og at de føler seg uvel på grunn av drittlukta. Det er kanskje ikke den vakreste lukta som finnes selv om den bærer med seg løfter om både sommer og matauk til høsten, men slik vi ser det er den et nødvendig "onde" som vi får holde ut med tanke på alle fordelene det faktisk er å få mat på bordet.

Snøproduksjonen i Kåsen og heisene sørger både for mat på bordet og helsefremmende aktiviteter for barn og voksne, så da får heller vi som har astma ta en ekstra blås av medisinen de timene snøproduksjonen står på.