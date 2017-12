- En slik grensejustering kan bety nedleggelse av Rennebu kommune

Meninger

Åpent brev til Fylkesmannen:

Fylkesmannen er godt kjent med prosessen i denne saken, men vi vil likevel komme med ytterligere betraktninger fra de oppsitterne i Rennebu kommune som ikke ønsker en slik grensejustering i vår kommune.

Det er beklagelig at vedlegget til det brev med underskriftene mot en grensejustering som ble sendt Fylkemannen 1. juni i år, ikke er fremkommet av en eller annen grunn. Det var cirka 20 underskrifter. Innholdet i brevet er fylkemannen kjent med.

Fylkesmannen kjenner også godt til de nødvendige prosesser angående omstruktureringer i en region og kommuner, for å forbedre tjenestetilbudet til innbyggerene. En slik prosess var kommunereformen, der det var ønskelig fra sentrale myndigheter, at kommunene så på muligheter for sammenslåing av kommuner. I Rennebu var det en slik prosess og flere alternativer var diskutert men en stod igjen med Rennebu-Oppdal alternativet. Kommunestyret vedtok å avholde folkeavstemning og resultatet var cirka 70 prosent imot og cirka 30 prosent for. Ved kommunestyrets behandling, tok flertallet folkeavstemningen til etterretning og stemte imot en sammenslåing av disse to kommuner. Rennebu skal fortsatt være en selvstendig kommune.

Etter dette vedtaket fortsatte Rennebu kommune sine prosesser med å forbedre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Skolestrukturen var en slik prosess, og kommunestyret vedtok nedleggelse av Innset- og Voll skoler, og at alle barna i Rennebu skulle samles i en skole fra høsten 2017 i Rennebu barne- og ungdomsskole på Berkåk. Innset barnehage ble også nedlagt fra høsten 2017. Meldinger til oss alle viser at Rennebu kommune har fått en god skolestruktur, og at barna trives sammen med sine lærere. Rennebu kommune gir befolkningen i kommunen et godt læringstilbud nå til sine barn.

At noen få innbyggere, foreldre, ønsker å tilhøre en annen skolekrets i en annen kommune, får en bare ta til etterretning. Dette er ikke noe nytt. I dag betaler også Rennebu kommune for elever som går på skole i Oppdal kommune av praktiske årsaker. Men disse elevene har alltid, og får fortsatt dekt sitt skoletilbud fra Rennebu kommune uten noen form for grensejustering mellom kommunene Rennebu-Oppdal.

Vi som er imot en slik søknad om grensejustering, vil bestemt hevde at dette ikke er en grensejusteringssak, den gjør et for stort inngrep i kommunen til det særlig arealmessig. Ved en slik grensejustering som det her er snakk om, kan dette bety nedleggelse av Rennebu kommune, noe folkedemokratiet i Rennebu sagt nei til.

Vi ser med undring på at denne saken er sendt tilbake fra departementet til fylkesmannen uten at departementet la grensejusteringssaken død. I stedet har sentrale myndigheter ønsker om at Rennebu kommune tar opp igjen forhandlinger om kommunesammenslåing med andre kommuner, men kommunen har sagt nei til dette.

Slik vi oppfatter det, har det vært reist muntlig krav overfor ordføreren, om at kommunen muligens ville få en gernsejusteringssak på bordet. Om denne grensejusteringssaken ble fremført som en «trussel» om skolenedleggelse ble vedtatt skal være usagt av oss. Det er imidlertid grunn til alvorlig bekymring og avsky om denne «trusselen» var fremsatt i den hensikt for å påvirke en demokratisk prosess?

Men allerede relativt kort tid etter kommunestyremøte ble krav om grensejustering fremsatt.

På denne bakgrunn vil vi som er imot den om søkte grensejustering igjen bestemt be om at Rennebu kommune sine grenser beholdes som nå, i alle fall til det synes naturlig å gå for andre robuste løsninger på kommunestruktur og da aller helst i medstrøms.

Fra oss som er imot grensejustering.