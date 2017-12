Viktig tilgang til informasjon

Meninger

En av de viktigste oppgavene en lokalavis har, er å sørge for at flest mulig vet om ting som skjer i lokalsamfunnet. Enten det er noe så enkelt som at et politisk møte faktisk finner sted, eller å referere fra hva som ble besluttet på møtet.

På forrige kommunestyremøte hadde representantene en lengre diskusjon om hvordan man lettest kunne få tilgang til dokumenter forbundet med referatsaker på møteinnkallingen. Denne diskusjonen fant sted i en pause, og ordføreren valgte å ikke slå på mikrofonen slik at radiolytterne kunne høre hva som ble sagt.

Et lite knips på en knapp og offentligheten var utestengt. Nå var dette en liten sak uten større betydning, men det som ble diskutert er desto mer interessant; hvordan skal man lettest få tilgang til informasjon som ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider?

Det er faktisk ikke slik at bare man legger ut informasjonen, enten på framsiden av hjemmesiden eller gjemt dypt inne blant andre saksdokumenter, så har man informert om saken. At informasjon er tilgjengelig betyr ikke det samme at den er verken formidlet eller mottatt.

Det å opplyse og informere er viktig for at demokratiske prosesser skal bli oppfattet som nettopp det, og for at bygdefolket både skal føle eierskap og interesse for et prosjekt eller tema.

Det å bli innkalt til et informasjonsmøte trenger nødvendigvis ikke være et plagsomt pålegg om å være tilstede, det kan like mye være et signal til de man vil informere om at dette er en viktig sak og man ønsker de involvert og engasjert.

Selv om offentlige møter er åpne for allmennheten så fungerer de ofte dårlig til å dele informasjon; det brukes mye fagspråk og publikum har ikke anledning til å stille spørsmål under møtet, ikke engang media som er tilstede.

Måten det snakkes på kan også være en barriere; da undertegnede var til stede i ungdomsrådet da ungdommene ble brifet på et prosjekt, brukte rådmannsstaben et annerledes og noe enklere språk enn da det ble forklart for formannskap og kommunestyre. Vi var til stede på alle tre foredragene, og det kan hende vi har litt tungt for det, men det var først i ungdomsrådet vi følte vi fikk skikkelig innsikt i saken.