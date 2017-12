La oss snakke mer sammen i det nye året

Meninger

Da har vi nok en gang kommet fram til den ene avisa i året, der våre redaksjonelle medarbeidere gjør opp en slags status for året ved å skrive sitt personlige skråblikk (se side 12). De kan skrive om hva de vil og mene hva de vil – dette er på mange måter deres "ordet fritt" og så blir dere lesere litt bedre kjent med oss som jobber i Opdalingen.

Når det er sagt så skal vi heller ikke glemme våre dyktige medarbeidere på markedsavdelingen, gjengen på kundeservice, budene og alle de andre som må til for at hjulene skal gå rundt for avisa.

Selv om vi gjerne skulle ha vært med utegående og Oppdal og Rennebu ikke er et så altfor stort område å dekke, så rekker vi ikke å møte alle våre lesere personlig. De aller fleste blir kjent med oss gjennom det vi skriver, og siden redaktøren er den som skriver lederartikkelen – altså den teksten i avisa der avisa faktisk mener noe – så blir det ofte til at leserne kanskje tenker at de kjenner redaktøren best.

For noen uker siden skrev en kvinnelig leser følgende til våre kundeservice; "(...) Når det er sagt vil jeg også nevne at denne redaktøren er kjent for å være svært arrogant (...)"

Bare så det er helt klart; det er helt greit å mene at redaktøren gjør en dårlig jobb. Og det er selvsagt like greit å mene at han gjør en god jobb. Det er ingenting som er så trivelig, verken for redaktører eller journalister, å få meldinger via SMS og Messenger der man mener at vi gjør en bra jobb. Ja, og så er det jo litt mindre hyggelig å få negative kommentarer, men så lenge de går på sak og er konstruktive, så er det en del av jobben å få feedback på det vi gjør; det er jo i grunnen den eneste måten vi kan bli enda bedre på.

Som redaktør og øverste ansvarlige for alt (!) som står i avisa, så får jeg videresendt alt som sendes til Opdalingen. Og da får jeg altså også vite at det er en leser der ute som synes jeg er arrogant. Og da må man jo gå litt i seg selv. Personlig tror jeg det er snakk om dialog, kommunikasjon og det å bli kjent, ikke bare via det man leser eller skriver, men over en kaffekopp.

Jeg tror ikke selv at jeg er arrogant. Jeg håper i alle fall ikke det. Men det kan hende at jeg kaller en spade en spade, og det er det kanskje ikke alle som tåler. Men slik jeg ser det så er det mye bedre å være konkret og klar i sin tale, i stedet for å være ullen og tåkete. Og så er det selvsagt helt greit å være uenig. En del av det å være trygg på det som står i avisa er også det å være trygg på hva redaktøren mener.

Om jeg skulle få ett ønske oppfylt til jul så var det å få bedre tid til å snakke mer med dere lesere. Ansikt til ansikt, gjerne over en kaffekopp. Så stikk innom, send en e-post eller slå på tråden; og i mellomtiden ønsker jeg alle våre lesere en riktig god og fredfull julehøytid.