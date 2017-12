Så var vi ett trønderrike

Meninger

Om noen timer er Nord- og Sør-Trøndelag historie, da blir alle trøndere forent i ett stort trønderrike. Velger man å tro på visjonene fra regjeringen og statsråden så skal dette føre til et sterkere og mer robust Trøndelag, vi skal etter sigende bli bedre rustet til å takle framtidens utfordringer.

Det kan godt hende at de som sitter i Oslo og staker ut kursen for framtida vår har rett, men samtidig må vi som bor i Oppdal og Rennebu ikke sove i timen. Det er faktisk blitt enda lengre til styre og stell ved at den nye fylkesadministrasjonen er flyttet til Steinkjer.

Vi kommer – enten vi liker det eller ei – til å bli enda mer en utkant, og veien fra Oppdal til Steinkjer er både mentalt og fysisk mye lengre enn inn til Trondheim. Ja, og den strekningen har jo alltid vært lengre fra Trondheim til Oppdal enn fra Oppdal til Trondheim.

Sammenslåingen av de to fylkene er en realitet, og vi må heller forholde oss til det vi faktisk kan gjøre noe med. Vi kan samarbeide her sør for å få fram en sterk og livskraftig region, vi kan utnytte de mulighetene vi allerede sitter på, og selv om det smerter mer enn noe annet for enkelte; vi må begynne å tenke nytt på flere områder.

Rennebu kommune er for tiden i en særdeles utfordrende økonomisk situasjon, mens Oppdal klarer seg helt greit. Det krangles litt vennskapelig under budsjettforhandlingene, men ikke på en sånn måte at noen mister nattesøvnen. Det er til og med dem som mener at Oppdal har vært for heldige, krybba har ikke vært tom nok til at man har blitt presset ut av komfortsonen og har måttet ta viktige grep for framtida.

Ja, for det er en annen ting vi ikke kan gjøre noe med; framtida kommer og den er i stadig større endring enn mange liker. Det er ikke det at plankartet ikke passer med terrenget, terrenget endrer seg mens vi går framover – og det kan bli en utfordring for oss alle, om mange nok vegrer seg fra å tenke nytt og se hverdagen fra en litt annen vinkel enn det man synes er "greit nok".

Fordelen med store endringer er jo at man får sjansen til å prøve noe nytt og starte med blanke ark. 2018 ligger foran oss, ubrukt og blank; la oss sammen fylle arkene med spennende og meningsfylt innhold.

Godt nytt trøndersk år!