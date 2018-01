Alle gode ønskers tid

Meninger

Har du noen nyttårsforsetter i år? Har du allerede sprukket eller har du klart deg så langt? For noen gjelder det å sette ned foten og endre både vaner og livsstil for å klare å nå sine mål; andre igjen tar det mer forsiktig og tar et lite skritt av gangen – et lite skritt riktig nok, men smått om sen så går det i alle fall framover.

Og så er spørsmålet; hvor viktig eller riktig er det med slike forsett og krav til oss selv? Blir det bare dobbel nedtur når vi ikke klarer å innfri eller er det viktig å sette seg mål og delmål for å komme seg opp og fram? "Ja", er nok svaret på begge spørsmålene for noen, og "nei" vil være riktig svaralternativ for mange – med andre ord det kommer helt an på hvem du er.

Det er vel også en del av utfordringen – vi er alle egne individer, men de aller fleste av oss ønsker å være en del av flokken. Hvis man tenker nøye etter så er det sannelig ikke godt å skille mellom hvilke krav flokken stiller til oss og hvilke krav flokken får oss til å stille oss selv.

En og annen har vel så smått begynt å tenke på badesesongen etter høytidas over gjennomsnittet inntak av kalorier. Blir vi mindre likt og akseptert av de andre om vi ikke har drømmekroppen, eller er kravet om en perfekt badesesongkropp et krav vi lokker fram i hodet på oss selv?

"En får værra som en er da'n itte vart som en sku," synger Ole Ivars, og prøver å trøste oss etter beste evne når vi kjenner kravene (eller kiloene) tynge. Det er før øvrig ikke bare kilo som tynger; det er ikke sikkert man fikk den karakteren man jobbet for, man fikk ikke den plasseringen man jaktet på i løypa, fikk ikke den jobben man helst ville ha – i det hele tatt – mesteparten av livet er stort sett ting som ikke ble som planlagt.

Da er det jo greit å sette seg noen nye mål, kanskje til og med starte med delmål, et lite museskritt? Ønsker og håp er jo en viktig del av det å være hverdagsmenneske; uten dem ville vi stoppe opp, disse drømmene driver oss framover – når vi nå går på en smell en og annen gang, så kan reise oss og strekke oss etter nye håp eller forsetter, det er fortsatt 360 dager igjen av året.