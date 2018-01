Meninger

"Ja visst gör det ont när knoppar brister," skrev Karin Boye, og det kan synes som om mange har det litt vondt i Oppdal for tiden.

Det er sterke reaksjoner mot "fjøset" og "berlinmuren" som Siva og Nasjonalparken Næringshage vil bygge midt i Oppdal sentrum; et stort innovasjonssenter som totalt vil ta kontrollen på Auna og dele sentrum i to.

Viktigheten og hensikten kan være både stor og edel, men de framlagte plantegningene viser jo at man prøver å bygge Titanic i en småbåthavn. Titanic møtte sin skjebne i møte med et isfjell, vi håperinderlig ikke det samme skjer med innovasjonssenteret.

Vi lurer på hvorfor man på død og liv skal bygge dette svære bygget i Oppdal sentrum. Det blir altså ikke mindre innovasjon om et slikt senter bygges på et allerede regulert industriområde nord for sentrum; det blir kanskje litt lengre når man skal stikke innom Smak & Behag eller Oss tållåst for å kjøpe seg lunsj eller en kaffe latte, men da vil det i alle fall være parkeringsplasser til rådighet for dem som tar turen.

Eierne av Auna-senteret og ONF har et poeng når de i utgangspunktet er positive til en fortetning av sentrum, men at det må tas høyde for øvrig forretningsdrift og infrastruktur. Og det er særdeles lite elegant av SIVA å regne med at man ta seg til rette i Oppdal sentrum, her burde næringshagen som lever av å gi gode råd ha vært tydeligere ovenfor SIVA.

Vi skjønner jo at de som ser en mulighet til å få plass i det planlagte bygget er positive til utbyggingen, samtidig som vi synes at det er en god idé at tomta i sentrum fylles med næringsliv og andre aktiviteter.

Vi misunner ikke våre folkevalgte som nå er nødt til å sette ned foten og ta en beslutning, en avgjørelse som vil forme Oppdal sentrum for all framtid. Sist gang det skulle bygges ut i sentrum bøyde de av for næringskreftene og tillot at det ble bygget et stort bygg uten parkeringskjeller; det angrer de nok på i dag.

Denne gangen får vi håpe at de setter bygdas behov og framtid framfor ønsket til de som ville bygge fort og billig på det som er indrefileten i tomtemarkedet i kommunen.