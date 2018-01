Viktig å engasjere seg

Meninger

Både skole, fagpersonell og skoleelevene selv ønsker at foreldrene skal komme mer på banen når det gjelder ting som skjer i skoletiden. Dette gjelder både det positive, men også det som ses på som en utfordring; slik som Oppdal ungdomsskole nå har adressert problemet med såkalt "grabbing" blant elevene.

Så kan man kanskje spørre seg, hvordan skal man komme mer på banen når både tidsklemma og ens egen usikkerhet gjør sitt til at man kanskje kvier seg for å involvere seg. Jobben som forelder kan til tider være tøff, og uansett hvor mange bøker man leser om temaet og surfer på internett for å finne svar, så er det vel slik at det egentlig ikke er noen fasit på oppgaven.

Da er det kanskje greit å tenke på at man er jo ikke den eneste i hele verden, eller i Oppdal eller Rennebu for den saks skyld som tenker og føler det samme; det kjennes bare sånn ut av og til.

Helsesøster Ellinor Larsdotter Svisdal mener det beste er å være direkte, åpne og rett på sak. Samtidig som man respekterer ungdommens rett til privatliv. Oppdal ungdomsskole har jo uttalt at de ønsker mer kontakt med foreldrene til sine elever, det kan ikke tolkes som annet enn en åpen invitasjon til å ta kontakt.

Dersom målet er å være en best mulig forelder for sitt barn – noe vi må regne med at de aller fleste vil – så gjelder det å engasjere seg. I dagens avis har vi med en artikkel som forklarer litt om Generasjon Z eller Generasjon Prestasjon som den også kalles; ungdomsgenerasjonen som nå vokser opp.

Innholdet er utarbeidet av et analysebyrå og er ingen vitenskapelig fasit – det har vi jo brakt på det rene egentlig ikke finnes – men den er interessant lesing, både for den som er foreldre og andre som bor i landsbyen og ønsker å forstå hva som rører seg i hodet og hverdagen til dagens unge.

Noe annet som også ikke koster så mye når det gjelder egeninnsats er jo å stille på foreldremøter og arrangementer som skole og kommune steller i stand som nyttige verktøy i den viktigste jobben i verden, det å ha ansvaret for å oppdra et barn.