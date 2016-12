- En av mine førjulstradisjoner er å lage meg frikvarter

Kirsti Welander tar fatt på sin andre jul som ordfører i Oppdal kommune. Under julekonserten i Oppdal kirke forrige søndag ønsket hun alle god jul ved å holde en tale.

Ordføreren vil gjerne dele hilsnen med Opdalingens lesere. Under står talen gjengitt ordrett:

«Kjære alle sammen!

Den siste tida har det vært enkelte som har argumentert for at de ikke vil synge «Deilig er jorden» eller andre julesanger. Argumentet har vært at hvordan kan man synge slik sanger når det er så mye ufred i verden, når TV-bildene forteller oss at mange barn, foreldre og besteforeldre skal tilbringe julen i flyktningeleire eller i områder som er bombet til det ugjenkjennelige.

Kanskje er det fordi julesangene snakker til følelsene våre at det noen ganger blir litt vanskelig for oss. Vanskelig å være glad for alt det gode når det også fins så mye trist og leit rundt oss.

For meg er julesangene en viktig del av vår kulturarv, og jeg synes det er viktig at vi fortsetter å synge dem. Jeg synes vi må synge «Deilig er jorden» og alle de andre vakre julesangene og salmene våre fordi de minner oss om hvordan vi ønsker at verden skal være.

Og, jeg tenker det er bra at julesangene våre får oss til å tenke på dem som ikke lever i fred slik vi gjør. At vi minnes om hvor heldige vi er som lever i et land der det er fred. At vi lever i et land der hver person sin stemme teller, og der alle blir tatt vare på.

En av mine førjulstradisjoner er å lage meg noen frikvarter. Da tenner jeg lys, setter på rolig, vakker julemusikk og kryper opp i sofaen med en god kopp te. Å sitte slik og bare lytte til musikken, gjør at jeg kommer nærmere egne følelser. Da tenker jeg blant annet på familie og venner som ikke lenger er her. Tenker på fine stunder vi hadde i lag før de gikk bort. For meg er julen ei tid for å minnes alle de som har betydd så mye for meg.

Men aller mest er julen ei tid der jeg lager fine stunder sammen med familie og venner jeg har rundt meg i dag. Ei tid der jeg får gi bort noe godt eller noe fint til dem jeg setter pris på. Ei tid der jeg kan samle mine nærmeste rundt et koselig dekket frokostbord eller til rolige gode frikvarter.

Så jeg vil fortsette å synge «Deilig er jorden» og alle de andre fine julesangene våre. Og så vil jeg fortsette å gjøre det jeg kan for at de rundt meg skal ha det bra.

På tvers av religioner og landegrenser står Den gylne regel. Dette budskapet om nestekjærlighet og gjensidighet finnes i stort sett alle religioner. I vår religion er den slik; «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.»

Jeg ønsker hver og en ei fredelig og fin juletid!»

Kirsti Welander, ordfører i Oppdal kommune