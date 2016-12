- Jeg er nok en utdøende rase

Under den årlige julelunsjen ved Kvikne-Rennebu Kraftlag, ble Arild Bruheim tildelt medalje for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Seskap for Norges Vel.

Arild Bruheim er fortsatt bare en ung mann, knapt fyllt 50, men har rukket å jobbe for samme arbeidsgiver i 30 år.

- Arild er stødig og pålitelig. Og så er han glad i fotball, sier E-verksjef Kristin Reitan, og viser til at regnskapssjefen hvert år har sesongkort på Lerkendal.

Arild begynte i kraftlaget som tjueåring i 1986. Han fikk raskt ansvaret for regnskapet, og fikk først på 90-tallet den formelle tittelen regnskapssjef. Han har en sentral jobb i selskapet, og har den fulle oversikten over hva som foregår til enhver tid.

I tillegg til det rent faglige, er Arild også en viktig miljøskaper i bedriften.

- Arild har også den sentrale oppgaven med å være kaffekoker, og han er den største pådriveren for at vi skal ha det trivelig rundt oss. Ja, hadde det ikke vært for at han er så forbannet sta, hadde vi nok ikke hatt det så fint som vi har det, sier Reitan.

Det er imidlertid en ting som får Arild Bruheim til å reise bust.

- Det han liker minst, er at strømprisen i vår region er høyere enn andre steder i landet. Da står håret til alle kanter, ler sjefen.

Medaljen, som er det synlige beviset på tildelingen av hedersbevisningen fra Norges Vel, er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

- Medaljen er i sølv, er en sirlig dekorasjon som kan bæres til smoking, kjole og hvitt, mørk dress eller bunad. Og den skal bæres høyt på høyre side av brystet, formante Kristin Reitan sin trofaste tjener da hun foretok den høytidelige overrekkelsen.

Om vi får se han særlig ofte med medaljen på seg, er vel heller tvilsomt. Men mottakeren setter pris på hederen, selv om den er en påminnelse om at årene går.

- Dette så jeg egentlig ikke frem til, men det beviser jo at jeg trives i jobben. Det har vært en rivende utvikling med stadige endringer, noe som gjør arbeidsdagen spennende. Jeg er nok en utdøende rase, som har holdt meg til samme arbeidsgiver så lenge. Det burde kanskje vært skuddpremie på sånne som oss, sier Arild Bruheim, og ler sin karakteristiske latter.