Mottar 500.000 i støtte til prosjekt

Palmer Gotheim Skiferutbrudd har fått tildelt 500.000 kroner i støtte til prosjektet: Unikt, regionalt samarbeid om full utnyttelse av overskuddsmasser av Oppdalskifer.

Konkurransen om midlene var tøff og Regionalt forskingsfond Midt-Norge fikk totalt inn 61 søknader, hvor 13 stykker fikk innvilget støtte.

Kvalifiseringsprosjektet har vært et samarbeid med Sintef byggforsk og Forset Grus. Målet var å utnytte overskuddsmasser fra Palmer Gotheim Skiferutbrudd sin primærproduksjon til salgbare, knuste produkter gjennom Forset Grus sin foreningsvirksomhet. Disse massene representerer et stort avfallsproblem for bedriften i dag, men på grunn av samarbeidet kan dette skape en ny og bærekraftig forretningsvirksomhet for begge bedriftene.

- Vi synes det er veldig inspirerende at en liten distriktsbedrift i Oppdal er i ferd med å bevege seg opp forskningstrappen. Palmer Gotheim Skiferutbrudd har tatt i bruk flere virkemidler som SkatteFUNN og Regionalt forskingsfond Midt-Norge, skriver Nasjonalparken Næringshage i et nyhetsbrev.

Om bedriften

Palmer Gotheim startet som 3. generasjon sin skiferkarriere i Drivdalen i 1958. I 1975 opprettet han enkeltmannsforetak i Vollalia hvor han disponerte et hoggerskur, en kompressor og en Vossa-vinsj. Første produksjonshall ble ferdigstilt i 1986 og samtidig ble bruddets første gravemaskin kjøpt inn.

I 1984 ble det gjort prøvesortering av tørrmur, også kalt råkopp (ubearbeidet murstein). Produktet hadde gjennom alle tider vært betraktet som en del av overskuddsmasse i skiferbransjen. Prøvemuringer ble godt mottatt både til støttemurer ute og innvendige murer. Det ble likevel ikke det store salget før ett prosjekt til Statens vegvesen i 1992 gjorde kunder oppmerksomme på produktet.

Mannskapet økte etter hvert og i 1996 var det 6 ansatte i bruddet. Det ble behov for større lokaler, og i 2000 ble produksjonshall nr. 2 ferdigstilt. I 2006 var det 10 fast ansatte samt at det i sommer-halvåret ble tilrettelagt for at 5-7 personer hadde sommerjobb som brudd-kløvere. 1. januar 2007 ble bedriften solgt til entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen.

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS leverer i hovedsak lys Oppdalskifer fra bruddet i Vollalia. Vi har siden 2007 hatt noe produksjon av mørk Oppdalskifer da vi tok over bruddrettighetene i Skarbekken.

Skiferproduktene Bruddheller, Trinn og Flis, har alltid vært populære hos våre forhandlere. Tørrmur, hugget murstein og belegning er ofte brukt i litt større prosjekter. I dag er det 10 ansatte i Palmer Gotheim Skiferbrudd AS og selskapet drives som et heleid datterselskap av AF Gruppen.