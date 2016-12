Ønsker en fin og fredfull jul

Jula er ei høytid der mange koser seg ekstra med masse god mat og drikke. Noen ganger kan julefeiringen gå over styr, og derfor er det viktig at man som ellers i året er bevisste på det man foretar seg.

Lensmann i Oppdal og Rennebu, Finn Skårsmoen, ber alle ta godt vare på seg selv og andre i jula.

–Vi ønsker at det skal bli en trivelig høytid for alle sammen. Det er vi mennesker som skaper den gode stemningen, forteller Skårsmoen til Opdalingen.

Politiet kjører standard beredskap gjennom hele jula.

–Folk skal føle seg like trygge som ellers i året. Vi får håpe det ikke blir alvorlige hendelser for noen av nødetatene, sier lensmannen.

–Ha en brannsikker feiring

Skårsmoen ber folk bruke fornuften når de inntar alkohol.

–Vis hensyn til dem man sitter i selskap med. Det gjelder også ute på byen. Her gjelder vanlig skikk og bruk, forteller han.

Juleværet kan bli svært varierende. Lensmannen ber bilister kjøre forsiktig og ta hensyn til forholdene.

Brannmester Eva Spilleth i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste har også råd å komme med til en trygg og fin høytid.

–Vi ønsker alle en god og brannsikker feiring av jula. Det aller viktigste er at man er til stede når man lager mat, og når man tenner levende lys, sier Spilleth.

Hun skjønner at det er koselig å tenne mange levende lys, både ute og innendørs, men da er det viktig å følge ekstra med også.

–Blås heller ut lysene to ganger for mye. Når det gjelder bruken av fakler ute, må de ikke stå for nærme husveggen. Vær bevisst på været og vindforholdene, da det kan påvirke flammene til å spre seg. Husk også å slå av lyslenker på natta og når du ikke er til stede, forteller hun.

Dødsbranner på nattestid

Mange får besøk i julen, og da er det viktig at også gjestene vet hvor nærmeste rømningsvei er, hvor brannslukningsapparatet står og hvor felles oppmøteplass er.

–Man kan avverge mye ved å forebygge og være godt forberedt på det verste. Vi vet også at alkohol slår negativt ut på brannstatistikken, så ta ansvar som voksen. Dødsbranner skjer ofte på nattestid når folk sover. Så sørg for å ha nok fungerende røykvarslere. Ingen røykvarsler, ingen helter, sier Spilleth.