E6 over Dovrefjell stengt

NRK Trafikk melder tirsdag på Twitter at E6 over Dovrefjell fortsatt er stengt. Det er uværet Urd som har ført til at strekningen er strengt.

Adressa.no skriver at veien er stengt ved Grønbakken sør for Kongsvold fjellstue.

- Det er snøfokk som er grunnen til stengingen. Det er null sikt, i tillegg til at veien blåser igjen så fort at det er vanskelig å holde den bar, sier trafikkoperatør Morten Eitran til regionavisen.

Ifølge Statens vegvesen blir det tatt en ny vurdering klokken 09.00.

Opdalingen kommer tilbake med mer.