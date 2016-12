Evakuerte tog på Dovrebanen

Tirsdag morgen kjørte et tog på Dovrebanen inn i et tre nord for Tretten i Oppland. Rundt 30 passasjerer på toget, som sto ved Losnavatnet, ble evakuert. Det er Gudbrandsdølen Dagningen som skriver dette.

- Togføreren skal ha sett treet på forhånd, men fikk ikke stoppet toget helt. Det ble foretatt en såkalt kontrollert påkjørsel, sier pressevakt Håkon Myhre i NSB til lokalavisen.

Dovrebanen var stengt inntil videre på grunn av at strømmen ble tatt mellom Ringebu og Hunderfossen.

Statens vegvesen opplyste klokken 10.32 at togbanen er åpen for trafikk igjen.