Her kan du gå på ski

Etter at nordvesten slo til ble løypenettet i Oppdal utvidet ytterligere i løpet av 2. juledag.

- Vi har tråkket løypa fra Grøtsætra, over Skaret og ned til Skardalen parkeringsplass. Fra der ble Svahøveien kjørt for å sjekke om det var forhold til å krysse Grøna, slik at det kan kjøres i samband med Nerskogen.

- Svahøveien har desverre fortsatt for lite snø, og Grøna kan ikke krysses på grunn av for høy vannføring. Men Raudhovden rundt er tråkket, skriver Dale Maskin på sin Facebook-side.

Fra Stølen ble det tråkket over Stavåa igjen, til Fjellskolen, og videre rundt Vora-runden.

- På tur nordover ble det opparbeidet en snøbro over Stavåa, men denne kollapset kort tid etterpå, så det var med nød og neppe at vi kom oss over elva på tur tilbake.

Tråkker i Gjevilvassdalen

I dag tidlig onsdag ble Grøtsætra, Skaret, Storløkkja, Raudhovden rundt og mot Munkvoldshovden tråkket så langt det gikk. Det blir også kjørt opp løyper i Kåsen og Stølen til Stavåa.

- Overvann på myrområder og stor vannføring i bekkefar og elver gjør at vi ikke når ut til alle løypene, og derfor må prioritere slik vi gjør, skriver Dale Maskin videre på Facebook.

Gjevilvassdalen blir også tråkket i dag. Dette er bestilt og finansiert av private aktører, opplyser entreprenøren. i