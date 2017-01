Vakkert himmelfenomen på nyttårsaften

Det var nesten så en ikke trengte eget fyrvekeri, for på nyttårsaften kunne det flere steder i distriktet observeres perlemorskyer på himmelen.

Vår fotograf Arvid Storli fanget fenomenet over Innset.

- Bildene er tatt ved Tysksætra i Innerdalen. Disse skyene kommer og går, og det er sjelden jeg har sett dem så intens og så langvarig, sier Storli.

Perlemorskyer eller polarstratosfæriske skyer er skyer som blir dannet om vinteren i stratosfæren i høyder på 15000 til 30000 m, og ligger dermed dobbelt så høyt som cirrusskyer i troposfæren.

Stratosfæren er svært tørr, og skyer, som er svært vanlig i troposfæren, oppstår sjelden. I den ekstremt kalde polarvinteren kan det dannes forskjellige stratosfæriske skyer som blir klassifisert ut fra den fysiske tilstanden eller kjemiske sammensetningen.

Perlemorskyer blir dannet i svært lave temperaturer, under -78°C. Temperaturen kan bli så lav i den lavere stratosfæren om vinteren. I Antarktis kan temperaturer under -88°C ofte danne perlemorskyer type II. Slike lave temperaturer er ikke så vanlig i Arktis. På den nordlige halvkule kan kraftig vind over fjell skape fjellbølger som forplanter seg oppover i atmosfæren. Der luften stiger mot bølgetoppene blir luften ekstra avkjølt, og den svært tørre luften kan kondensere til skyer som linseskyer, Altocumulus lenticularis.

Siden disse skyene blir dannet svært høyt, kan sola skinne på dem fra under horisonten. Solstrålene blir brutt i iskrystallene på samme måte som når lys går gjennom et prisme, og et flott fargespekter oppstår. Man kan best se perlemorskyer når sola er like under horisonten. Kilde: Wikipedia