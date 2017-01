- Lokale næringsaktører mister raske og gode midler

Fylkesutvalget vedtok 6. desember 2016 budsjettet for regionale utviklingsmidler for 2017. Vedtaket innebærer at det ikke vil bli bevilget tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond dette året.

Begrunnelsen for vedtaket er i hovedsak store nedskjæringer i tilskuddsmidlene fra staten til regional utvikling.

- Vi synes det er kjempesynd at det ikke finnes slike midler i Oppdal og Rennebu i år. Jeg er spent på om kommunen finner andre løsninger og kan tilby midler lokalt, forteller daglig leder Tina Selbæk i Nasjonal Parken Næringshage, til Opdalingen.

I fjor fikk alle kommuner i Sør-Trøndelag overført 307.000 kroner, som de kunne bruke på bedrifter.

- Det har vært en av få potter der små bedrifter kunne søkt midler til oppstart og kompetanseutvikling. Små summer fra 2.000 kroner til 50.000 kroner, sier Selbæk.

- Raske og gode midler

Utviklingsleder i Oppdal kommune, Jan Kåre Husa, synes også det er synd at midlene forsvinner for 2017.

- Det er ikke snakk om store penger, men det er disse midlene vi har hatt til næringsaktører som har behov for å komme i gang. Raske og gode milder forsvinner, forteller Husa til Opdalingen.

Han forteller at det har vært en gradvis nedtrapping over flere år. I 2014 lå beløpet på 770.000 kroner mens i 2015 fikk kommunene 550.000 kroner til rådighet.

- Kan kommunen tilby disse midlene på andre måter?

- Kommunestyret har vedtatt et budsjett. Det er ikke lagt inn andre penger til formål som dette. Når det kuttes sentralt får det konsekvenser lokalt, sier Husa.