Full stans for vogntog på riksvei 70

Tirsdag morgen meldte politiet i Sør-Trøndelag på Twitter at et vogntog fra Posten Bring sto fast på riksvei 70 i bakken ved Oppdal kulturhus.

Opdalingens reporter på stedet var vitne til at kjøretøyet flere ganger prøvde å komme seg opp den lille bakken uten å lykkes.

Politiet rykket ut til stedet og det var ikke trafikale problemer som følge av hendelsen.

Klokken 09.54 meldte politiet at vogntoget er fjernet og at veien er åpen for fri ferdsel.

Opdalingen kommer tilbake med mer.