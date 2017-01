Fylkesvei 700 mellom Meldal og Å er stengt

Rundt klokken 20.00 tirsdag kveld melder Statens vegvesen VTS at fylkesvei 700 Å i Meldal på strekningen Berkåk - Svorkmo blir stengt fram til onsdag formiddag.

Dette på grunn av at stedet skal sjekkes av geoteknikker etter at et tre veltet over en bil i Å tirsdag kveld. I bilen satt en mor og sønn, som kom uskadd fra det, skriver avisa-st.no.

Omkjøring for tyngre kjøretøy blir skiltet via Klett. Det blir satt opp skilt både i Meldal sentrum og Å, samt på Svorkmo og Berkåk.

- Det kan være ustabile masser som vi ønsker å undersøke nærmere. Det er så mye snø nå, at det er vanskelig å bedømme risikoenopplyser brannsjef Ove Smeplass Meldal Brannvesen til lokalavisa.