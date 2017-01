- Jeg har bare fått flybillett og beskjed om å møte opp

Onsdag samles samtlige kjøpmenn og butikkledere i Rema 1000 til er ekstraordinært riksmøte på Gardermoen. Her vil de bli presentert for noe som er beskrevet som noe helt nytt i norsk dagligvarehandel.

Det var i romjula at det dukket opp reklameplakater over hele landet med teksten «Æ kjem snart».

- Jeg vet ingenting om hva det går ut på. Jeg har bare fått flybillett på e-post og beskjed om å møte opp. Dette blir veldig spennende, sier kjøpmann Frode Ledal ved Rema 1000 Oppdal til Opdalingen.

Kaller inn til personalmøte

Etter møtet i Oslo drar Ledal rett hjem til Oppdal. Her skal han samle de ansatte til et personalmøte sent onsdag kveld etter stengetid.

- Hva som blir temaet på møtet vet jeg ikke før i morgen. De ansatte er også nysgjerrige på hva som skjer. De gleder seg til å få høre nyheten, forteller han.

Flere av Rema 1000s butikkskilt rundt om i landet har fått bokstaven Æ byttet ut med E.

- Jeg har sjekket skiltene på butikken min hver dag for å se om noen har vært her og byttet ut bokstaven, sier Ledal og ler.

- Har du opplevd et slikt PR-stunt fra Rema 1000 tidligere?

- Nei, i min lange tid i Rema 1000 kan jeg ikke huske at noe lignende har skjedd tidligere, forteller han.