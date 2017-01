Schønheyder i samtale om "Smak & Behag"

Det har lenge vært spekulert i hvem som ville gå inn som nye samarbeidspartnere.

Nå bekrefter Jon Erik Schønheyder ovenfor Opdalingen at det er samtaler på gang med sikte på å få til en samarbeidsavtale om fremtidig drift av "Smak & Behag".

Det er Gina Schønheyer, daglig leder ved Bakeriet Sprø og Hanne Munvold, daglig leder ved "Smak & Behag" som den senere tiden har vært i samtaler med blant andre Oppdal Spekemat, som er den største aksjonnæren (33,62%), om en felles driftsform for de to bedriftene.

For øvrig eier også Hallang Invest AS (33%), Haaker Holding AS (16,5%), Hanne Munkvold (6,16%) ogMorten Haaker (6,16%)aksjer i Oppdalsmat AS.

Schønheyer ønsker ikke å kommentere detaljer i avtalen så lenge den ikke er endelig underskrevet.

Han bekrefter likevel at man håper på å få signert avtalen med det aller første.

"Smak & Behag" fikk en skikkelig flying start ved åpningen, men butikken og vareutvalget har vokst fort, slik at man nå tydeligvis ser det som fornuftig å effektivsere driften. Mathallen har også hatt to kjøkkensjefer siden oppstarten for ett og et halvt år siden.

Vanlig bedriftsøkonomi skulle tilsi at ved et tettere samarbeid om driften har man ikke et like stort behov for for eksempel ansatte, noe som vil kunne føre til reduserte utgifter og bedre driftsresultat. Det vil også kunne føre til lavere administrative utgifter.

- Vi ser positivt på å få til et samarbeid, er alt Schønheyer vil si, enn så lenge.