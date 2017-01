Fylkesvei 700 er åpen igjen etter ras

Fylkesvei 700 mellom Å og Meldal på strekningen Berkåk - Svorkmo er åpen for trafikk igjen skriver avisa-st.no.

Det var rundt klokken 20.00 tirsdag kveld at Statens vegvesen VTS meldte at veien var stengt etter at et stort grantre veltet over veien. Geologer måtte sjekke rasstedet før de kunne åpne strekningen igjen.

Like etter raset tirsdag kjørte Tove Moen og sønnen Amund Moen Krokhaug fra Oppdal rett inn i treet.

- Vi hadde englevakt. Det kunne gått mye verre, sa Tove til Opdalingen etter den dramatiske hendelsen.