Beste tømmerpriser på ti år

Etterspørselen etter trelast er stor både i Norge og Sverige. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra ALLSKOG. Dette har ført til en betydelig prisoppgang på sagtømmer.

Det er samtidig stor etterspørsel etter massevirke, da skogsindustrien er inne i en positiv utvikling. Skogeierne får prisøkning på inntil 15 prosent for massevirke, og inntil 20 prosent for sagtømmer. Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007.

Geir Bjørnar Holden er skogbruksleder i Oppdal og Rennebu. Han er fornøyd mde prisøkningen.

- Dette gir en enorm mulighet for skogeiere å realisere verdien de har i skogen. Jeg kan ikke se annet enn at dette er veldig bra, forteller Holden til Opdalingen.

Allskog gir skogeierne i Oppdal og Rennebu følgende prisøkning fra årsskiftet sammenlignet med siste vinters priser:

Gran (Prisøkning per kubikk)

Sagtømmer, inntil 75 kroner

Massevirke, inntil 20 kroner

Furu (Prisøkning per kubikk)

Sagtømmer, 30 kroner

Massevirke, ingen

- Frykter for en dårlig vår

Allskog var i forhandlinger med industrien i fjor høst.

- At de klarte å forhandle frem prisøkning til skogeierne er vi strålende fornøyd med alle sammen, sier skogbrukslederen.

Ifølge Holden har det hittil i vinter kommet mye snø før kulda har satt inn. Dette gjør at det ikke finnes mye tæl i marka.

- Vi frykter for en dårlig vår. Men nå i vinter har vi kapasitet på mer skogsdrift enn planlagt. Skogeierne må bare ta en telefon til meg, forteller Holden.