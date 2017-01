Følg Elias Ishoel direkte

I helga starter AMSOIL Championship Snocross-sesongen opp igjen. Fredag kveld kjører Elias Ishoel fra Oppdal årets første løp. Denne gangen Pirtek Snocross National i Canterbury Park i Shakopee i Minnesota.

18-åringen har foreløpig gjort sine saker bra i USA etter at han gikk opp til Pro Open-klassen. Før jul knuste han konkurrentene i sesongåpningen i Duluth. Under den andre helga med konkurranser kjørte han i mål på en solid fjerdeplass.

Som tidligere kan du følge løpene til Elias her på opdalingen.no. Øverst i artikkelen finner du livestreamen til kveldens løp. Under er en oversikt over når han kjører i norske tider.

Fredag/lørdag 6. - 7. januar

Kl. 20:50 - Trening

Kl. 23:45 - Trening

Kl. 01:20 - Runde 1

Kl. 02:40 - Runde 2

Kl. 03.40 - LCQ

Kl. 04.15 - Finale

(Linken i videovinduet er fra en ekstern leverandør, Opdalingen er ikke ansvarlig for innholdet på kanalen)