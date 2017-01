- Kameraet er der for å sjekke at alt er i orden

Innehaver av Annes Solstudio, Alf Egil Bjerkseter, kan fortelle til Opdalingen at sensitiv informasjon ikke blir fanget opp av kameraet som står overfor inngangsdøra.

Fra og med 1. januar i år vil det være alderskontroll på Annes Solstudio i Oppdal. Kundene må ta i bruk mobil og BankID for å betale.

En kunde av solstudioet tok kontakt med Opdalingen torsdag. Vedkommende skulle ta sol, og tastet inn BankID og personnummer og trodde alt var OK, helt til personen oppdaget at det som var tastet hadde blitt filmet.

- Kameraet står på skrå og skal ikke filme det som blir tastet på skjermen. Våre kunder trenger ikke å være bekymre seg for at kameraet skal plukke opp sensitiv informasjon. Kameraet har vi hatt i sju-åtte år og vi har det slik at vi skal ha kontroll på at utstyret fungerer, forteller Bjerkseter til Opdalingen.

Han forteller at de nekter personer adgang hvis de oppdager at de er under 18 år.

– Før aldersgrensen kom merket vi at den yngre garden tok sol i høytidene. Blant annet rundt konfirmasjonstidene, sier Bjerkseter.

Så langt synes han ordningen fungerer som den skal.