- Vi har ikke kapasitet til å gi alle plass

Fredag formiddag kom innkallingen til et ekstraordinært møte i driftsutvalget, hvor det skal se på muligheten for å kjøpe sykehjemsplasser i Rennebu kommune.

- Gjennom hele 2016 har det vært veldig mange som har ønsket plasser hos oss, både de som har bodd hjemme og de som er utskrevet fra sykehus, men på grunn av kapasitetsproblem har vi ikke kunne gitt de plass, forteller enhetsleder Turi Teksum til Opdalingen.

Oppdal Helsesenter er et sykehjem med 61 sykehjemsplasser. I tillegg er det 1 plass for kommunalt akutt døgntilbud (KAD. Sykehjemmet har to avdelinger, storkjøkken og egen renholdsavdeling. Sykehjemmet har også satellittdialyse og satellittrøntgen.

Den tidligere enhetslederen tok kontakt med Rennebu kommune før jul.

- Signalene fra Rennebu er veldig positive. Vi har ikke forhandlet fram til noe enda, men det ligger et konkret tilbud på bordet, forteller Teksum.

Hun forteller at organisasjonen i de to kommunene har samarbedet godt hele tiden og ser ikke noe negativt med å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

Planen for framtiden er at det skal bygges ut boliger for demente, og da vil det lette på noe av trykket.

- Det er veldig vanskelig å si hvordan det vil bli de neste årene, sier hun.

På møtet tirsdag skal de utrede de tre alternativene som har kommet på bordet.

- Jeg håper vi kommer til løsninger fort, slik at pasienter skal slippe å ligge på overbelegg, sier hun.