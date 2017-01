Det var rene påsketilstander i Vangslia lørdag. Lange rekker med biler kranglet om parkeringsplassene og i skibakken krydde det av ivrige skientusiaster fra fjern og nær.

Oppdal Skisenter har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. Både Dagens Næringsliv, NRK og TV2 har vært i kontakt med skiheissjef Arnulf Erdal for å lage positiv omtale om de fantastiske forholdene i bakken.

- Vi har ventet på denne mengden natursnø i flere år. Snø er ferskvare, og når det kommer så mye nysnø vil folk ut på ski, sier Erdal til Opdalingen.

Skiheissjefen forteller at det har kommet mellom 50 og 100 centimeter med natursnø på fjellet den siste tiden.

- Får betalt for alt arbeidet vi har lagt ned

Det var nesten ikke så Erdal hadde tid til å snakke med Opdalingen lørdag formiddag. Inne i billettluka var han travelt opptatt med å selge heiskort til gjestene.

- Det har vært bra trøkk siden vi åpnet i morges. Nå får vi betalt for alt arbeidet vi la ned tidligere i sesongen, sier han.

Fulle skibakker er et gledelig syn for Erdal, som siden i fjor høst har stått på for å produsere nok kunstsnø.

- I dag har vi gjester fra hele landet. Folk kommer fra deler av Møre og Romsdal og hele Trøndelag. Vi har også hatt en del gjester fra Oslo, forteller Erdal.

Hovden åpner neste helg

Det hjelper også på for trafikken at hundrevis av årets russekull har tatt turen til Oppdal i helga.

- Det er rundt 400 russ her i helga. Neste helg kommer det 450 av dem. De er her og skaper bra med liv, sier han.

Til Opdalingen opplyser Erdal at Hovden åpner neste helg. Da vil alle anleggene til Oppdal Skisenter være åpent. Både Vangslia, Stølen og Hovden.