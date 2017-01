Representanter og tilhørere gråt

Med knappest mulig vedtok flertallet i Rennebu kommunestyre i dag å legge ned Innset skole- og barnehage og Voll skole allerede fra høsten 2017.

Etter en maratondebatt, som varte i fem og en halv time, og som inneholdt både gruppeledermøte og flere gruppemøter, ble til slutt rådmannens innstilling, fremmet av representanten Eli Krogstad (H/V), vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

I vedtaket heter det: «Kommunestyret legger ned Voll skole, Innset skole og Innset barnehage fra 01.08.2017. Dette gir handlingsrom til å utvikle en sterk enhet i Rennebu med miljøer og ressurser som kan bedre kan ivareta alle elevenes og lærernes arbeidsmiljø.

Det forutsettes at oppstarten forberedes gjennom gode prosesser med alle aktørene».

Flertallet bestod av representantene fra Arbeiderpartiet og Felleslista Høyre/Venstre. Mindretallet, bestående av Senterpartiet og Kristelig folkeparti, kjempet lenge for å opprettholde Voll skole, men måtte til slutt gi tapt for partilojaliteten.

Det knappe flertallet hadde nemlig hatt motsatt fortegn, hvis Arbeiderpartiets representanter Ola Øie og Arve Withbro hadde stemt etter sin egen overbevisning og ikke vektlagt lojaliteten til partigruppa da voteringen fant sted.

- Jeg har argumentert kraftig i gruppa for å opprettholde to skoler, men nådde dessverre ikke frem. Da velger jeg lojalt å følge gruppa, og står for det valget, sier en preget Ola Øie rett etter at avstemningen er foretatt.

Arve Withbro sa at også han lojalt ville følge partigruppe ved avstemningen.

- Det presiseres at vi i gruppa står fritt i å stemme etter egen overbevisning, men jeg har kommet til at jeg vil stå sammen med gruppa, sa han.

Det vakte sterke reaksjoner både fra representanter i kommunestyret og tilhørere i samfunnssalen, da resultatet av avstemningen ble klart. Flere gråt og holdt omkring hverande, mange flere var sinte og det ble mer enn en gang mumlet at nå har flere av representantene gravlagt sin politiske fremtid.

Det ble ganske tidlig i kommunestyremøte klart at Innset skole- og barnehage hang i mer enn en tynn tråd.

Bortsett fra Senterpartiets forslag om å opprettholde dagens skolestruktur i ytterlige ett år, var spørsmålet om skolen på Innset så å si fraværende i debatten. Senterpartiets forslag om å videreføre dagens skole- og barnehage struktur for ett år, falt for øvrig med 15 mot 6 stemmer.

Etter mye frem og tilbake, åpnet Krf’s Ola T. Lånke muligheten for å utsette saken.

- Det virker som folk er i tvil, og det ser nå ut til at det står på en stemme å legge ned en skole med 60 elever.

Saken burde vært utsatt når så mange har problemer med å bestemme seg. Her må vi tenke oss om og bruke mer tid, saken er så alvorlig at vi må ile langsomt, sa han, uten at kommunestyret fant grunn til å følge oppmodingen.

Kristelig folkeparti fremmet forslag om å videreføre Voll skole og barnehage, samt Innset barnehage for ett år, men at skolen legges ned fra skoleåret 2017/2018. Dette forslaget falt mot Arbeiderpartiet og Felleslista sine stemmer.