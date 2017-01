- Vårt nei til Oppdal gir oss begrenset handlingsrom

Dramatisk fall i kraftinntekter, kun rundt 20 nyfødte hvert år de siste årene og større press innen eldreomsorget er rammen for det rådmannen mener gir grunnlag for å legge ned Voll og Innset skoler.

- Jeg ser at dette kan virke som vi har en pessimistisk innstilling, men dette er ikke et problem som bare angår Rennbu, framholdt rådmannen.

I innledning til debatten i kommunestyret ba Hellan også om å bli trodd på at man ikke hadde noen bakenforliggende motiver for det framlagte forslaget og at dette ikke er noe man ønsker, men føler er viktig for riktige framtidige strategiske valg.

Rådmannen kom også inn på kommunereformen og Rennebus nei til Oppdal.

- Vi sa nei til kommunesammenslåing og dermed kommer vi opp i dagens situasjon, vi får mindre handlingsrom, men likevel opprettholde tjenestetilbudet, påpekte rådmann Birger Hellan.

Ola T. Lånke legger fram forslag på vegne av Kristelig folkeparti at Innset skole legges ned fra neste skoleår, at barnehagen på Innset drives i ett år framover og at skolen på Voll drives videre i en tidsramme på 3 - 4 år framover. Krf ønsker å øke eiendomsskatten for å hente inn nødvendige midler for å dekke opp kostnadene ved forslaget.

Rolf Arne Bruholt legger fram følgende forslag fra Senterpartiet:

"Kommunestyret viderefører dagens skole- og barnehagestruktur for ett år, dette for å gi rom for en grundig konsekvensanalyse av den fremtidige skole- og barnehagestrukturen, samt kvalitetssikre kostnadene ved de ulike alternativer. Dette skal danne grunnlag ved budsjettbehandlingen for 2018.

Skole og grender er gjensidige medspillere for å skape bolyst og aktivitet i grendene. I disse deler av kommunen er det et aktivt og innovativt næringsliv som har stor betydning for Rennebu si framtid.

I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i, er det nødvendig å foreta en kritisk vurdering og gjennomgang av kommunens organisasjon og struktur. Det forutsettes at dette igangsettes snarest.

Til inndekning for budsjettåret 2017 foreslås det at eiendomsskatten økes med 1 promille."