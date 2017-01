Ida Hindseth Bjerkaas (23) har studert medievitenskap ved NTNU og uteksaminerte med en bachelor i hånda i sommer.

Nå er hun klar for å ta fatt på nye oppgaver som arrangementsleder i Enern.

– Det blir utrolig spennende å komme ordentlig i gang i jobben. Jeg gleder meg til det som skal skje framover, forteller hun til Opdalingen.

Som arrangementsleder skal hun gjøre alt fra å sørge for at toalett og søppelbøtter er på plass, til å fungere som et bindeledd mellom Margrete og de ulike foreningene

– Jeg ser fram til varierte og spennende arbeidsoppgaver, sier hun.

Vil være med å sette Oppdal på kartet

En av grunnene for at hun ønsket denne jobben, er fordi hun har sans for noe som bidrar positivt for Oppdal.

– Jeg har lyst til å være en del av dem som er med på å sette Oppdal på kartet. Enern er i dag veldig godt etablert, men vi skal klare å utvikle det slik at det når nye høyder, sier hun.

Da stillingen ble utlyst, var hun raskt frampå med å ta kontakt med daglig leder.

23-åringen forteller at hun er veldig fersk i arbeidsmarkedet. Før hun tok jobben i Enern har hun jobbet i et halvår hos HighPoint, nettbutikken til Sport 1 og hun har i tillegg hatt andre butikkjobber.

Hun har enda ikke fått deltatt i noen Enern-arrangement, men legger ikke skjul på at hun ønsker å gjøre det en gang i framtiden.

– Det er nok ski jeg er dårligst på, så det kan fort hende det blir noen av de andre, sier hun.

Både Ida og daglig leder Margrete tror de kommer til å kjenne hverandre ut og inn og på godt og vondt etter at Skienern har gått av stabelen.

– Det skal bli veldig morsomt å ta fatt på oppgavene sammen, sier 23-åringen.