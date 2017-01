HvÆr fjÆrde oppdalskundÆ brukÆr nå Æpp-en

Over en halv million Rema 1000-kunder har til nå lastet ned Æppen som gir rabatter på frukt og grønt og på varer som kundene handler fast.

I Oppdal bruker nå hver 4. kunde Æpp-en, og Rema 1000 i Oppdal ligger på 25. plass over alle butikkene i landet når det gjelder antall kunder som har tatt tjenesten i bruk. Totalt har Rema 1000 580 butikker rundt om i Norge.

- Er det fordi du har spesielt mange gjerrige kunder som gjør at så mange vil spare penger med Æpp-en i Oppdal, kjøpmann Frode Ledal?

- Nei, jeg vil ikke si at de er gjerrige, de er nok bare prisbevisste, forteller en kjøpmann i særdeles godt humør til Opdalingen.

- Dessuten har vi flinke folk på jobb som forteller om fordelene ved ordningen, og som også er flinke til å kommunisere at man slett ikke trenger en smarttelefon for å få glede av ordningen.

- Dere har jo fått litt tyn av Kiwi og Coop som både har doblet sine rabatter og gått én prosent over dere i rabatt, likevel er det så mange som har tatt i bruk Æpp-en?

- Ja, og det tror jeg først og fremst skyldes at rabatten løses inn i kassen der og da. Kundene trenger ikke et medlemskort som gjør at de får utbetalt rabatten om et år fram i tid. Folk har ikke tålmodighet til å vente, og det er jo alltid trivelig å se at man får rabatten med en gang, forklarer Frode Ledal.

- Etterhvert vil nok en god del glemme at de har lastet ned Æpp-en, men det gjør jo ingenting så lenge de får rabatten likevel, uttaler kjøpmannen.