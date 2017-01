Stortinget sikret fortsatt pelsdyrdrift

Tirsdag sikret Høyre, Frp, KrF og Sp på Stortinget sikret flertall for å videreføre pelsdyrnæringen i Norge.

Forslaget om avvikling av næringen ble som ventet nedstemt i næringskomiteen med 59 mot 43 stemmer. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.

Samtidig med avstemmingen gikk Stortinget også inn for tiltak som skal styrke dyrevelferden. Partiene som stemte for videreføring, har dessuten bedt regjeringen utforme et regelverk om et generelt forbud mot gruppehold av mink.

- Kan ikke ha kollektiv avstraffelse av en hel næring Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) og fylkestingsrepresentant Ingvill Dalseg (H) vil kjempe for å beholde pelsdyrnæringa.

Det var knyttet stor spenning til stortingsmeldingen om pelsdyrnæringens framtid som landbruks- og matminister Jon Georg Dale la fram før jul i fjor.

Dyrevernere har vært sterkt kritisk til pelsbransjen i mange år og jobber hardt for en avvikling. NOAH overleverte i fjor høst 143.000 underskrifter mot pelsbransjen til landbruksministeren. De arrangerte også fakkeltog mot pels 26 steder i landet.