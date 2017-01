Kan bli olympisk mester i biologi

For første gang er en elev fra Oppdal videregående skole med i Biologiolympiaden. Embla Falksete (21) besto kvalifiseringsoppgavene og er en av 86 elever i landet som har gått videre til runde to i kunnskapskonkurransen. Lekene ble arrangert i Norge for første gang i 2016.

Oppdalingen har nettopp tatt eksamen i årsstudium i tysk. Hun har tidligere gått idrettsfag på Oppdal videregående skole, og tar nå sikte på å bli lege og komme inn på medisin på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til høsten. Derfor har hun nå tre timer med biologi på skolen i Oppdal.

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli lege. Det er helst menneskebiten med biologien, alle prosesser i kroppen, som interesserer meg, sier hun.

Treningsleir på NTNU

53 skoler rundt om i landet og hele 797 elever har deltatt i årets olympiade. Elever fra hele verden deltar også i internasjonale olympiader innen fag som kjemi, fysikk og informatikk. Hensikten er å øke interessen rundt realfag.

Denne uken er Falksete og de andre kvalifiserte i Sør-Trøndelag samlet på NTNU på Gløshaugen i Trondheim. Her går de gjennom viktig fagstoff som de trenger å kunne til prøven i runde to, som går av stabelen 23. januar.

–Det er artig å diskutere og komme fram til løsninger med elever som er best i realfag i fylket. Flere av de har også tenkt å søke seg til NTNU til høsten, forteller hun.

– Er med for å lære

I runde to vil Falksete få flervalgsoppgaver som gjennomføres i skolen.

–Egentlig er jeg bare med for å lære og få ny kunnskap. Men det er klart det hadde vært artig å gå videre til finalerunden i Oslo, sier Falksete, som skal bruke tiden frem til prøven på å forberede seg.

–Jeg skal lese bøker og gå gjennom gamle eksamener og prøver. Men med andre skoleoppgaver og en jobb i tillegg, blir det ikke bare tid til pugging, forteller Falksete.

15 personer går videre fra runde to og til landslagssamling på Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Dette kurset avsluttes med en finale, der en vinner får representere Norge i den internasjonale olympiaden i Coventry i England til sommeren.