- Det er veldig spesielt

I mars i fjor skrev Opdalingen at gamle Ulsberg motell like ved E6 ved Kløftbrua var solgt for 1.010.000 kroner. Et trondheimsfirma som driver med eiendom var kjøper.

Nå er eiendommen lagt ut for salg igjen. På finn.no ligger det gamle motellet og kafeterian ute med en prisantydning på 890.000 kroner. Det er 120.000 kroner mindre enn det ble kjøpt for.

- Det var det noe som kjørt seg litt. Køjper ønsket ikke å åpnet ikke eiednom. kunne gått i et dekningssalg, men vet ikke hva som blir gjort. Nektet å overta. Vi kom ikke lenger, det er rettssymetet det må gjøres i.,

- Vi selger det på nytt for de samme eierne. Det er veødiog spesielt. Jeg har vært borti det, det er ikke så ofte det skjer. Det har hendt at kjøpere ikke har hatt finanister, men her kom vi ikk lengre sier Heimdal eiendomsmegling til Opdalingen.

Han som har kjøpt har reist bort til utlandet. Det ble andre.

- sELGER ønsker å få solgt det så fort som mulig, derfor har vi lagt det lavaere. Det er en del som har meldt interessere for det. Det er mange privatfåerosner, filamrer og som har hatt spørsmål rundt. Ikke fått inn bud, men en del som har spurt, som ønsker visning.

- Vi har mange som har tenkt litt ruindt asylmottak, andre har tenkt drift av motell lignende som det har vært. Noen har tenkt å rive og lage fritidsområdet av det.

- Det er mye muligheter. Et stort bygg. Jeg ser mange løsnigner ruindt det. Bygd om å seksjonert og ha inn fritidsboliger. Det finnes flere sånne ligende. Hotell på på Oppdal som er bygd om.

Bygget er 487 kvadratmeter stort og har et tomteareal på cirka 12.621 kvadratmeter.

Må påregnes renovering/oppussing.

- Det trenger litt opppusiing. Gjrøes noe med tak. Har ikke vært i drift på mange år. Vet ikke helt som er mest kristik, men må regne.

- Jeg er positivt. Vi satser på å få solgt det. Det var cirka samme tidspunkt i fjor. Vi må finne de som vil ha mulgiehjn rindt

Det er ikke ofte det skjer sånt, så det regner vi med det går i orden.

4. juledag ble det lagt ut.