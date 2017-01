Hit, men ikke lenger

Rundt klokken 09.00 tirsdag morgen ble det full stans for en trailer på riksvei 70 opp forbi Oppdal kulturhus.

Det er ikke første gangen at en lastebil ikke kommer seg opp den lille bakken. Like etter jul sto et vogntog fra Posten Bring fast på stedet.

Lensmann Finn Skårsmoen forteller til Opdalingen at de skal sende ut en patrulje og se hva som har skjedd.

- Jeg trodde ikke det var spesielt glatt i dag, men det meldes væromslag, sier lensmannen.

Det er ikke meldt om store trafikale problemer som følge av hendelsen. Men alle som tenker seg vestover på riksvei 70 må være oppmerksomme på traileren som sperrer det ene kjørefeltet.