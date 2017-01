Oppdal vil vise turister oppdalsfjellene i den nye NAF-boka

Når NAFs nye veibok kommer i januar 2018 vil den inneholde en helt ny beskrivelse for alle kommuner i Norge. Potensielt kan 2,5 millioner turister lese om de fineste friluftslivsområdene i landet.

Mange turister ønsker å bedrive friluftsliv når de er på ferie, eller på besøk andre steder enn i sin hjemkommune. For å gjøre det enklere for turister å finne frem til de gode friluftslivsområdene i hver enkelt kommune, skal dette beskrives i den nye veiboka.

Derfor ønsker NAF og Norsk Friluftsliv nå at alle norske kommuner skal kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde.

Oppdalsfjellene på listen

Oppdal kommune har meldt inn oppdalsfjellene som sitt fineste område. Rennebu kommune er foreløpig ikke med på listen over kommuner som har kåret sitt mest attraktive friluftslivsområde.

Oppfordringen til kommunene om å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde, startet under Friluftslivets år i 2015, og så langt er det rundt 100 kommuner som har meldt inn området de vil ha omtalt i NAF-veiboka. Det betyr at det er ennå over 300 kommuner som har til gode å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde.

– Vi håper at kommunene ser verdien det ligger i å få sitt fineste friluftslivsområde omtalt i NAF-boka. Vi ser at det er en trend at flere legger opp til en mer aktiv ferie enn tidligere, og at folk ønsker å feriere i eget land, sier prosjektleder i Norsk Friluftsliv, Tonje Refseth.

1,8 millioner brukere

NAF-boka trykkes opp i et opplag på 600 000 eksemplarer. I tillegg vil friluftslivsområdene kunne søkes opp i den digitale NAF Ruteplanlegger, som har 1,8 millioner unike brukere. For mange er veiboka et viktig oppslagsverk når de ferierer i eget land, forteller redaktøren.

– Dette er en bok som ligger i de fleste norske biler. Den brukes til å planlegge turer, gjerne de litt impulsive, sier Per Roger Lauritzen, veibok-redaktør i NAF.

Fristen for å sende inn en kort beskrivelse av området er 1. mai 2017.