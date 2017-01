Hedret superbonden fra Oppdal

Norges første superbonde heter Magnus Grøtan Heggstad (33) og kommer fra Oppdal. Det ble klart etter finalen på NRK i midten av desember.

Finalen ble riktig så spennende og en opprømt Magnus fortalte til programleder Heidi Marie Vestrheim at nervene slo seg på magen på slutten. Men det gikk heldigvis bra og Magnus ga motstander Ragnvald en skikkelig bamseklem og innrømmet at han hadde vært en verdig motstander.

Torsdag kveld mottok han heder og ære av Kari Toftaker, leder i Oppdal bondelag og resten av elevene på vg3 agronom.

I dag var det oppstart for runde nummer to av vg3 agronom. Dette er et samarbeid med Oppdal ressurs og Skjetlein videregående skole. Oppdal, Røros/Tynset og Skjetlein kjører kurset sammen.

- Om jeg ville så fikk jeg lov av Torbjørn og gi en liten oppmerksomhet til en som her i kveld og som har gjort noe helt spesielt. Det er selvsagt superbonden Magnus, uttalte Toftaker.

Grøtan Heggstad er opprinnelig fra Levanger, men er nå bonde i Oppdal.

- Vi er veldig stolt over at du kommer fra Oppdal og er bonde, og du har gjort en fantastisk innsats. Det er helt utrolig det du har fått til, sier Toftaker.

Han mottok et gavekort på kortreist mat fra lederen av bondelaget.

- Det var veldig uventet for meg at jeg skulle gå helt til topps, og det var veldig morsomt å være med. Det er dessuten veldig positivt at det er stor rekruttering i landbruket, og det er noe vi trener og det er veldig morsomt å se at næringen jeg representerer inspirerer, sier han.

Selv har han gått et treårig høyskoleprogram som har gitt han en bachelor i husdyrfaget ved HINT i Steinkjer.

Nå håper han at NRKs "Superbonde" kanskje vil ta turen til Trøndelag for en oppfølger.

- Etter insideinformasjonen jeg har hørt, så kommer de ikke til å legge innspillingne til Jæren neste sesong. De ønsker å vise fram andre deler av landet vårt, sier han.