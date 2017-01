To moskus felt i Lesja

To moskus ble tatt ut på Andbergshøe i Lesja torsdag etter vedtak fra Miljødirektoratet. Ei voksen ku og en treårig okse.

- Moskusen har vært på Andbergshøe siden før jul. Tirsdag var de på vei ned mot Europavei 136 i nærheten av ei skiløype og en brøytet vei, opplyser Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO) til Opdalingen.

Mye snø gjør at moskusen trekker mot brøytede veier.

- De er ikke så flinke til å ta seg fram der det er dypt med snø. I tillegg er det ikke nok beite på Andbergshøe for dyrene gjennom vinteren, forklarer han.

Momenter som ligger til grunn for fellingen er dyrenes arealbruk i forhold til kjerneområdet, at de sto i et område med lite vinterbeite for moskus og nærhet til bebyggelse og vei.

- Sjansen for komplikasjoner er stor når de kommer så nære folk. For moskusstammen sin helhet er det ikke bra å ha slike problemdyr, sier Bretten.

Torsdag hentet Bretten de to moskusene og tok de med seg til det godkjente viltslakteriet Hognamat i Rennebu.